名家》賈程年／重兩岸輕黨務鄭麗文本末倒置

▲國民黨主席鄭麗文上任未滿三個月，對外頻頻高舉「兩岸和平使命」，對內卻讓提名紛亂、地方失序持續擴大。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 一個政黨主席，若在上任初期就急著替自己書寫歷史定位，卻無法替政黨處理當下困局，這問題往往不在政治能力，而在政治判斷。國民黨主席鄭麗文上任未滿三個月，對外頻頻高舉「兩岸和平使命」，對內卻讓提名紛亂、地方失序持續擴大；她在媒體專訪中屢屢暢談會晤習近平、爭取和平承諾，大談兩岸理念的同時；卻在國內面對相關質疑時選擇沉默，這種角色錯置與優先順序的顛倒，已成為她信任度急速流失的關鍵原因。

根據《美麗島電子報》最新民調顯示，鄭麗文的信任度僅28.7%，不信任度高達53.5%，且短短三個月內，負面評價暴增20.3個百分點。這不是單一事件的反應，而是選民對其領導方向的集體質疑。若從黨務與政治節奏來看，這樣的結果，其實並不意外。

面對負評暴增的民調，鄭麗文沒有回應。對於藍營基層及地方縣市首長的焦慮與擔憂，鄭麗文以輕鬆態度以對，強調一切都在進行中。然而，黨內三項巨大而嚴肅的問題早已等著鄭麗文處理，她卻仍盼望著先去對岸談「和平」。

第一，地方選舉已進入關鍵期，黨主席卻未扮演「裁判」角色。

新北、台中兩大直轄市長人選至今未定，本就高度考驗黨中央的判斷與協調能力。更不用說新竹縣徐欣瑩、陳見賢之間的提名爭議，已從檯面下的競逐，升高為支持者彼此攻擊、互揭瘡疤的局面。此時，黨主席的角色不是不沾鍋，或選邊站，而是設下規則、劃出紅線，至少讓競爭不至於演變成內耗。

但外界看到的，是鄭麗文的長期沉默。沒有止血、沒有定調，也沒有清楚告訴地方「黨中央的底線在哪裡」。政治現實是，當黨主席不當裁判，基層就會自己開戰；而一旦內戰開打，無論最後提名誰，傷的都是整個黨。

第二，提名協調不是技術問題，而是領導意志的展現。

歷來能帶領政黨走過選舉的主席，都有一個共同特質：願意為難自己，去成全整體。奔走地方、面對派系、安撫失落者，從來不是光鮮的工作，卻是不可或缺的工程。想想當年的吳伯雄，再看看現在的鄭麗文，真的不勝唏噓。

鄭麗文上任以來，幾乎看不到她密集下鄉整合、主動出面化解歧見。地方感受到的，是「中央很遠」、「主席很忙，但不是忙我們的事」。這種距離感，對任何一個準備打地方選戰的政黨而言，都是致命的。因為選舉不單靠論述單打獨鬥，而是靠組織一層一層堆疊出來的。

第三，當民意明顯反彈，卻仍將政治重心押在對岸，這是對選民心理的誤判。

鄭麗文不斷強調「搭橋」、「善意」、「和平紅利」，甚至將上半年完成訪陸、推動「鄭習會」視為重要目標。問題不在於兩岸交流本身，而在於時機與優先順序。去年底共軍對台軍演尚未消散民心不安，此時多數中間選民最在意的，是穩定與安全，而非政治象徵。

民調數據已清楚反映：她的負面評價，不只來自泛綠選民，連泛藍、民眾黨支持者與中立選民，都出現明顯上升。這代表社會並未因「兩岸和平敘事」而產生信任，反而對其政治判斷更加保留。當黨主席的信任度甚至低於政黨本身，這已是嚴重警訊。

更現實地說，國民黨要贏回2026與2028，不是先說服北京，而是先說服台灣選民。當黨內人選未定、地方士氣未穩、民意持續下滑，卻急於將政治能量投注在對岸舞台，這樣的選擇，難免讓人質疑：她究竟是在為國民黨鋪路，還是在為自己的政治角色定位？

政黨領導的基本邏輯很簡單：先安內再壤外，先論述再打仗。

如果鄭麗文真心要為國民黨承擔歷史責任，恐怕該先回到最現實的課題—把黨務做好、把選戰準備好、把地方安定下來。否則，再多的「搭橋」想像，最後都可能成為選民眼中，與現實脫節的政治奢望與幻想。

●作者：賈程年／資深媒體人



●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場



●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com

