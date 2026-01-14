名家》鄭仲嵐／日本聯手G7建「民主稀土鏈」
[NOWnews今日新聞] 2026年1月12日這天，對於日本來說是稀土政策轉換的關鍵時刻。一艘由日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）主持的深海鑽探船「地球號」，從靜岡縣清水港出發，不少研究人員跟漁業人士來到港邊揮手送行。
該船預計前往日本東南邊離島小笠原群島的「南鳥島」，並在距離該島150公里、水深約6000公尺處採集泥巴。因為根據東京大學與日本海洋研究開發機構的研究，南鳥島周邊海底的泥巴中，含有高濃度的稀土資源，儲存量估計超過1600萬噸，為世界第三高含量場所，足以供應全球數百年的需求。
日方預計耗費約三週開採後，於2月中返回日本本土。如果確定稀土含量以及開採技術與成本可以在如此深海環境中商用化，那對於日本未來的經濟安保戰略將是利多。日本將進行更廣泛的開採試驗，未來目標是在2027年於南鳥島上建立處理設施，將泥漿加工後運往日本本土精煉。
與此同時，12日這天，位於美國的首都華盛頓，則是召開另一場七大工業國（G7）的財務部長有關關鍵礦物穩定供應的會議。美國財政部長貝森特與日本財務大臣片山皋月等G7國家都一同與會。會議中也達成新共識，將以更快速度降低稀土對中依賴度，與日本的現今的稀土開採腳步不謀而合。
稀土進出口被中國下令禁止
回顧2025年10月，日本首相高市早苗上任以後，中日兩國關係就在走鋼索。終於在11月7日，高市早苗表示台灣遭到軍事包圍的「有事」狀態，將可適用在日本的「存立危及事態」後，引發中國強烈不滿。中方開始依序禁止民間交流、旅遊人員往來、減少航班，兩國關係急凍。
然而日方對此不打算撤回發言，因此中國開始進一步加大限制力道，除了在水產品進口審核開始吹毛求疵外，也在進入2026年的1月6日起，對日本實施「軍民兩用品」出口限制。這樣的限制也引發日本極度不滿，並向中方提出強烈抗議、要求撤回，只是中國仍不為所動。
雖然中國官方宣稱所謂的出口限制不會危及一般民間企業，但根據日媒報導，許多企業在9日後紛紛開始收到通知，稱在進口稀土時遭到中國政府擱置審核。因為稀土很難界定軍用或是民用，許多飛機引擎或是電動車馬達製造商紛紛碰壁。事已至此，稀土戰略勢必要有所調整。
日方尋求替代方案的十多年
2010年中日關係惡化之前，日本對中國的稀土依賴一度高達90%，爾後因為釣魚台撞船事件後，兩國關係開始惡化，中國開始技術性地限制稀土出口日本。從此以後，日本便開始發展「脫中國」的稀土替代來源。
這幾年來，日本的方式包括與澳洲稀土大廠萊納斯（Lynas）合作，透過高額投資確保電動車生產時的稀有金屬存量。此外日本各大商社也強化在東南亞國家的精煉技術，確保出口回日本本土時的質量。
再來就是開發新世代的引擎，包括不含稀土的感應馬達、或是研發減少價格昂貴稀有金屬的磁鐵等。最後就是通過回收技術，從回收的空調、汽車馬達中提煉高質量的磁鐵，再重新加工使用。
幾十年下來，日本政府成功將對中國的稀土依賴，從過去的90%、努力降到60%左右，然而仍有過半的稀土命脈掌握在中國手上。因此中國政府對輸出日本的稀土動刀，也確實象徵過往中日間經貿合作的繁榮之路、也徹底分道揚鑣。
國產稀土將成經濟安保命脈
根據日本政府推估，中國的稀土斷供確實會讓成本短期上升。一般社團法人日本金融經濟研究所也估算，如果制裁超過三個月，預計會對日本產生6600億日圓（約1310億台幣）損失，家電、汽車等生產進度也會受到影響。
然而長痛不如短痛，與其一直被中國情緒勒索，將稀土「武器化」，不如直接走一條自產自製的稀土道路。更重要的是，片山皋月在會議中，也強調稀土斷供是「全球供應鏈安全」問題，呼籲未來G7國家應該建立一個「民主和市場經濟」共同參與的稀土市場。
因此，這次的南鳥島開發計畫是一場極具戰略意義的稀土試驗性開採，也是攸關國家命脈的「去中國化」備案。日本2026年的年度預算案中，提高稀土的回收補貼到379億日圓，過去2025年也給予南鳥島開發164億日圓、重要礦物確保預算1319億日圓等，未來只會不減反增。
國產稀土勢必將是日本經濟安保的命脈，對比中國自從1992年開發稀土以來、不論蘊藏量跟精煉技術都是首位，日本的國產稀土開發之路仍任重道遠。日本目標是未來十年將稀土對中國依賴比例降到5成以下，雖然起步稍晚，但現在已經不是技術競賽，而是定義科技命脈的政治馬拉松。
●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com
更多 NOWnews 今日新聞 報導
名家論壇》單厚之／打破陳昭姿兩年條款！柯文哲重新登場
名家論壇》膝關節／冠軍之路為何賺人熱淚？因我們都是台灣隊
名家論壇》黃創夏／活捉馬杜洛 血洗解放軍
其他人也在看
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
輝達H200晶片獲准賣中國！黃仁勳55檔「背板概念股」38家開紅花 微星技嘉漲逾5%最狂
美國川普政府13日正式批准輝達（Nvidia）旗下第二強大的AI晶片H200銷售至中國市場，市場預期輝達將在中國市場開啟「有限但具規模」的銷售窗口，帶動輝達執行長黃仁勳55檔「背板概念股」中今（14）日有38檔連袂勁揚，其中以板卡雙雄微星（2377）、技嘉（2376）漲逾半根停板最狂。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前 ・ 6
AI沒泡沫還更猛！台股績效大翻盤 霸榜前五名是這幾檔
根據CMoney統計，今年以來截至1/9止，台股主、被動ETF在科技巨頭AI資本支出續增下，台股科技相關ETF股價表現脫穎而出，績效最好的前10檔ETF之中，前三名分別是新光臺灣半導體30(00904)、台新臺灣IC設計(00947)、兆豐台灣晶圓製造(00913)，報酬率分別有9.42%、8.49%、7.66%，且全都是半導體相關ETF，至於主動式台股ETF則漲勢暫歇，僅主動野村台灣50(00985A)、主動安聯台灣高息(00984A)績效表現不俗，仍有4%以上的水準表現。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
台積電美國廠毛利率僅8％ 真能再蓋5座廠？最大挑戰曝光
紐約時報披露，台美對等關稅快談妥，台灣拿到比照日韓的15%稅率，但條件之一是台積電加碼赴美投資，再蓋五座晶圓廠，涵蓋成熟與先進製程。即便台美政府尚未公開最終結果，但台積電加速赴美已成不可逆的趨勢，這也讓外界憂心毛利率與利潤受到衝擊，先前才有研調機構算出美國廠的毛利率僅8%，人力與折舊成本皆比台灣廠高出一大截。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 23
美中太空戰開打！北京20萬顆衛星震撼彈 謝金河點名「台廠7猛將」要噴發了
低軌衛星產業正處於快速擴張階段，隨著全球星鏈部署加速、衛星通訊正式商轉，以及應用場景持續擴散，相關供應鏈需求明顯放大。財信傳媒董事長謝金河指出，美中太空競逐已成為今年市場關注的重要賽局，「低軌道衛星」題材可望全年發酵，並直言多達7檔相關概念股只要搭上題材，股價表現勢必相當熱絡。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
台積3奈米爆單 先衝刺台灣產能
美台對等關稅協議即將拍板，紐時披露代價是台積電承諾追加在美增建五座晶圓廠。但據調查，台積電三奈米製程訂單需求超乎預期，儘...聯合新聞網 ・ 10 小時前 ・ 1
台股站上3萬點真的穩了嗎 分析師警告三警訊先別太樂觀！
台股站上3萬點後進入高檔震盪區，表面上氣氛熱絡、成交量屢創新高，但在歡樂氣氛背後，其實已浮現多項風險訊號，台股在護國神山台積電維持相對穩健表現下，以及部分AI 、記憶體、半導體、設備與題材股輪動撐盤下，指數暫時仍守穩5日與10日線之上，但值得留意的是，在前波激情推升、成交量衝出 8,817億元歷史天量後，市場結構已悄然出現變化。近期量能明顯降溫至約 7,000 億元上下水準，呈現量縮價穩表象，實則三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
供需反轉 8吋晶圓代工醞釀漲價5％～20％
隨著晶圓代工產業結構持續轉變，8吋晶圓（200mm）供需格局正出現關鍵反轉。根據TrendForce最新調查，在台積電與三星兩大晶圓代工龍頭陸續啟動8吋產能減縮之際，AI相關電源管理IC（Power IC）需求持續成長，加上消費性產品供應鏈擔憂下半年IC成本上揚、產能遭排擠而提前備貨，帶動8吋產能利用率明顯回升。法人研判，將有助聯電、世界先進等代工業者順勢醞釀新一波代工價格調漲。工商時報 ・ 12 小時前 ・ 1
國稅、健保、勞保系統都出自他手！專挑難做商機，資拓搶占公部門資服龍頭、助攻中華電信強化資通訊
在台灣軟體企業中，資拓宏宇顯得與眾不同，高度集中做政府部門專案。在確立領先地位同時，資拓宏宇也從深耕政府領域，逐步開拓出AI等新應用機會。今周刊 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
台股盤前／美台關稅降到15%要成真 台指夜盤狂噴371點開盤拚創高！
美台貿易協議露出曙光，國際股市氣氛轉趨樂觀，帶動台股多頭情緒快速升溫。週一（12）日美股收小紅、台指期夜盤大漲371點，權值股台積電期貨盤後同步上漲35元，市場資金提前卡位，台股今（13）日開盤有望延續強勢，挑戰再創歷史新高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
〈美股盤後〉財報季拉開序幕 小摩重挫 道瓊收黑近400點 費半逆勢收高
美股三大指數週二 (13 日) 盡墨，標普指數小幅下跌 0.19%，主因摩根大通股價走弱拖累銀行類股表現，不過在英特爾與 AMD 大漲帶動下，費半指數逆勢走高。鉅亨網 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
才喊訪美談關稅就被破梗！鍾佳濱狠酸黃國昌：機上WiFi或念力促成都支持
民眾黨主席黃國昌在立委任期倒數約20天之際，突然率團訪問美國，稱要去談軍購跟關稅，要和美國政府面對面對談。不過，據《紐約時報》報導，台灣與川普政府即將達成貿易協議，台灣的關稅稅率將降至15%，似乎黃國昌都還沒跟美方談就被破梗。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（13）日表示，還是正面看待黃國昌的努力，「因為在飛機上就算可以用WiFi或念力來促成這樣的結果，都覺得應該要予以支持。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
〈美股盤後〉傳台美貿易協議本月宣布 道瓊標普雙雙創新高
受科技股上漲帶動，美股週一 (12 日) 全面反彈，儘管市場仍對聯準會獨立性抱持疑慮，但標普 500 指數與道瓊工業指數仍雙雙以歷史新高作收。鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
股民不買單？台積電法說會前夕 跌5元至1705元 專家解析
台積電（2330）明（15）日將召開法說會，市場提前進入觀望氣氛，尤其是擔心台積電擴大美國投資，成本被墊高稀釋獲利，今（14）日開盤一度下跌 5 元，分析師表示，如果收盤還能穩在1700 元以上，代表低檔承接力道仍在，但若跌破 1700 元，就不建議急著進場。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前 ・ 3
安特羅腸病毒疫苗取得越南GMP認證
安特羅生技（6564）宣布，由國光（4142）潭子細胞廠生產的安拓伏腸病毒71型疫苗（EnVAX-A71），已獲越南GMP認證，並由越南藥品管理局（DAV）官網公告於外國生產設施GMP合格名單中。由於GMP被視為藥證核准的必要條件，越南領證再前進一大步。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 201
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 5
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 183
王瞳穿「超辣透視裝」 全身只有亮片、流蘇
陳美鳳領軍的《民視第一發發發》將在除夕夜熱鬧登場，開場就以氣勢十足的「百人大開場」揭開序幕，由王瞳、賴慧如領軍胡嘉愛、宮美樂、楊淨宇、郭雅茹、林靖軒等人，熱舞「狂歡冒險嘉年華」，一出場就把年味拉到最滿。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 18
明冷氣團又來！3縣市低溫特報「跌破10度」 1圖看懂溫度變化
氣象署今天下午發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，範圍包括新北市、桃園市、新竹縣，提醒民眾注意保暖及日夜溫差。此外，北部、宜蘭低溫約12、13度其他地區低溫14至17度，入夜之後，各地低溫將比清晨再低1至...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1