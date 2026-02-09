名家》鄭仲嵐／高市大勝！台日安保升級？

▲日本首相高市早苗。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本在2月8日當天舉辦第51屆眾議院選舉的投開票，成立剛滿70週年的執政黨自民黨，迎來創黨以來最大勝利，在全國各地囊括316個席次，穩穩超過總席次465的三分之二門檻（310席次），未來將擁有發動修憲的權利。此外，遭到參議院否決的法案，眾議院也可以用三分之二席次再度強勢表決通過。

未來日本將迎來高市一人獨強的世代，日本的政治體制也會趨於穩定執政。而高市眼下的問題，除了內政上的高物價、外交上也有對美及對中的關係該如何取得平衡等迫切議題等課題，特別是中國與俄羅斯這兩個鄰國都處於緊張外交關係。相當關注安保領域的高市，也預計透過一系列改革強化跟民主自由陣營的聯繫。

在勝選當天，高市在接受日本朝日電視台訪問時即明白指出「想提升國家的情報能力。我會計畫設置『國家情報局』」。日本雖然有「內閣情報調查室」（內調），但她將改組為「國家情報局」。高市並稱：「情報力至關重要。無論是貿易（了解對方需求）、外交（了解對方情勢）還是安全保障。日本在這一塊仍然太弱，這將會是我的重大工作」。

日本版「國家情報局」，姑且可當作「日版CIA」看待，其目的是在於終結傳統上情報分散在外務省、防衛省、警察廳等「省廳割據」、橫向溝通不好的情況。國家情報局未來將隸屬內閣官房，擁有「跨部門調度權」。除了可提升日本情報能力外，也能有效強化對中國、俄羅斯的反間諜活動。

加上日本一直想加入美國主導的「五眼聯盟」。因此成立國家情報局，並通過相關保密法案，是日本取得英美信任、共享國際最高情報的敲門磚。

台日安保從模糊走向實質？

不過可以確定的是，台日間安保的將會有「實質進化」空間。過去高市早苗是「台灣有事即日本有事」最堅定的擁護者，甚至因此在國會答辯時說出來，因而遭到中國在官民兩面大力夾擊與抵制。雖然中國官方態度強硬，日本社會卻仍對高市政權給予支持，如今在執政352席的優勢下，台日安保可能出現進展。

一是提前修訂「安保三文件」。高市先前已指示提前修訂2022年版的國家安全戰略。而在未來眾議院強大席次下，是否會將「台灣海峽的和平穩定」等文字，從一般論述提升至與日本「存立危急事態」直接掛鉤，將會是關鍵。

再來就是，建立「非官方」但能「實質化」的安保對話。高市在過往時，就有跟前總統蔡英文視訊討論的經驗，在未來選後可能推動台日雙方在海巡合作、網路安全、居民疏散計畫（非戰鬥人員撤離）上的實質意見交流。

最後即是經濟安保上，建立半導體供應鏈的「台日美鐵三角」。保護台灣的半導體鏈，也是等同保護日本的經濟安全，高市在選前在忙也要與台積電董事長魏哲家會面，即是對供應鏈穩定的重視，因此安保進化將不再限於軍事上，過去的「戰略模糊」或許將轉向「戰略清晰」下的協同互助。

刻不容緩地美日安保鞏固

而在勝選之後，美國作為最堅實的盟友，總統川普也給予高市極大的祝賀，稱其「壓倒性的勝利（Landslide Victory）」。並表明「祈願能實現『以實力求和平』這一保守政策」。川普與高市交情素來友好，除了在高市選前就罕見給予支持外，也已經預先稱「會在3月19日於白宮跟她會面」，等於先斷定高市會大勝。

確實高市勝選後，316席會給她更多談判籌碼。包括先前川普要求防衛費用上「同盟主動承擔與對等」，為了回應美國期待，高市傾向於將防衛費提升至2%以上甚至3.5%。不過外界預料高市也會要求美方分享更多核心軍事技術，讓日本從過去的「受保護者」變成實際上可以參與生產的一方。

然而，雖然美日間看似還在蜜月期，但《日本經濟新聞》等報導也指出，川普對於日本承諾的5500億美元對美投資等程序過慢等「頗有微詞」，原先1月底的時程不得不拖到2月底。如果審核程序一直拖延到3月，可能會對高市訪美前想創造的和樂氛圍製造不安因素，能否順利完成投資案，還是有變數。

川普喜愛自身決策、求效率快，這點或許將來也會發生在高市身上。高市在擁有廣大民意後，如何避免過於獨斷的決定將會是關鍵。自民黨在解散派系運作後，原有的派系間制衡也不在，因此也造就「高市獨強」。

也可以說，時勢創造了高市的高聲勢，然而高市也沒有喘息的空間，當下的決定都須快狠準。過去沉悶的日本政治能否在高市新主政下出現暢快淋漓、不拖泥帶水的節奏，都有待她的領導力發揮。

●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com

