名家》鈕則勳／台中困局盧秀燕應再多講兩句

[NOWnews今日新聞] 日前，針對台中市長提名，國民黨中央發布新聞稿表示經雙方協調，提名將採內參全民調，時間在三月最後一週，欲參選的立委楊瓊瓔發佈的新聞稿中也敘及民調將於3月25日至31日期間進行，另一參選人、立院副院長江啟臣則發表聲明稱沒有共識，並指黨中央已明顯違背雙方簽署之協議事項第2項第2款「同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項」 ; 針對江啟臣的疑慮，黨中央最初也只以組發會表示沒有公佈民調機構、日期等，合乎協議事項等四點聲明來回應，8日有媒體也詢問江啟臣，組發會有無直接向他回應，江則無奈地連說三聲「沒有」，並直言沒收到任何黨中央的來訊或電話，再來協商等資訊也都沒有。

對於三月底前全民調的時間，台中市長盧秀燕則表態強調「兵貴神速」，三月底民調「太晚了」，建議黨中央不如選個黃道吉日提早辦一辦，國民黨主席鄭麗文對此回應「一切按照遊戲規則走，但現在要改，不可能！」很顯然的，原本作為藍軍優勢選區的台中市，茶壺內風暴已有一觸即發之勢，且這局面已不是參選人江啟臣與楊瓊瓔之爭，而早已拉高到盧秀燕與鄭麗文的博弈，情勢之複雜不僅讓綠營候選人何欣純有坐收漁利的可能，藍營中台灣原本的優勢更可能因台中僵局而產生不利的連鎖效應 ; 要控制情勢不致惡化，也為了「中霸天」盧秀燕的2028能有審慎樂觀的前景，盧或許得擺脫「不沾鍋」與「溫良恭儉讓」的傳統框架，多講兩句話。

首先，盧要做的應是為國民黨中台灣整體的佈局多講兩句話。畢竟在盧與周邊縣市的聯合治理機制下，藍營近年確實穩定了中台灣執政的基礎，壓制了綠軍的氣焰，奠定了國民黨今年地方選舉穩定執政的基礎，然現今環境變數愈來愈多，除了台中提名產生煙硝味外，彰化的謝家姊弟之爭，黨中央不是以不變應萬變，就是即便台中全民調決定人選，都還要等到三月底，不僅無法同理看待支持者、議員候選人的焦慮外，也讓何欣純能以逸待勞，有可趁之機，更遑論總統賴清德今年已經四度到台中力挺何，要建構「決戰中台灣」的戰略佈局。

盧秀燕作為台中市長且主導藍營中部執政縣市的聯合治理機制，對於綠軍在中部的強力動員勢必看得比黨中央更清楚，當然應針對中台灣的情勢與風險，或該如何進行佈局及管控變數，清楚地告知黨中央，斷不能劃地自限認為那是黨中央的權限而不敢言明，畢竟綠營中央地方戰略戰術串連綿密，盧與黨中央唯有資訊充分交換，才能分進合擊，穩住局面。

其次，盧也要特別針對台中提名局勢的看法多講兩句話。畢竟就現今的僵局來看，已有「好棋打到爛」的風險，盧其實看得非常清楚，故日前「希望一月底前確定人選」的論述已展現其迫切與憂慮，而現今黨中央三月底才要全民調決定人選，盧則表示「太晚了」外，更點出「兵貴神速」，惟鄭麗文則回應「一切按照遊戲規則走，但現在要改，不可能！」擺明不給盧面子，盧鄭互動已然出現問題。

深入來看，鄭冷處理盧的建議，不排除是在與盧博弈過程中「以小搏大」的操作，盧的政治能量雖遠大於鄭，但鄭掌握黨機器，同時藉說「不」的能力來膨脹自己的權力結構，只要盧不對鄭的立場及態度進一步挑戰，針對台中提名多講幾句話給鄭壓力的話，鄭便能不斷累積足以抗衡盧的政治能量，久而久之，盧除了連黨務都無法置喙外，對台中與中台灣的選舉佈局，只怕話語權都會愈來愈小，更甚者，盧若要競逐2028的黨內提名，或都會困難重重。

再者，盧也真應該為江啟臣多講兩句話。畢竟江啟臣作為立法院副院長，之前也擔任過國民黨主席，基於對國民黨的熱愛，他日前二話不說便簽署了黨中央的提名協議事項，然由於三月底前完成民調的訊息被黨中央及楊瓊瓔揭露，一直隱忍為黨的江才發出不平之鳴，而黨中央也只以組發會聲明來虛應故事，高層或也未向其直接回應，這樣的消極處理不僅無法讓外界覺得黨中央有積極澄清疑慮的勇氣及顧及參選者權益的情懷外，連江作為前主席的擔心及權益都能硬生生地被所謂的「遊戲規則」無情輾過，豈不讓藍營支持者寒心？

基於此，盧媽真應為江多講兩句話，為的不只是江做為一位積極為黨奉獻的黨員或參選者的權益，更是對協議與制度公平本就應以最嚴格的標準來看待 ; 遑論盧江八年前的初選，只輸給盧0.6%的江義無反顧便積極為盧輔選的真心誠意，就算江未必期待盧跳出來主持大局穩定軍心，但作為藍軍最具政治前途想像的盧，更同理的看待現因制度破口可能被綠軍藉以操作而憂心的江，不正是「媽媽市長」強化暖心形象的絕佳機會嗎？

畢竟盧作為2028國民黨最可能競逐總統大位的人選，現今任何的變數對盧都是嚴峻的考驗，不僅考驗她的果敢決斷力與危機處理能力，更考驗她是否有勇氣藉其政治能量控制衝突與調和鼎鼐 ; 若盧已看到現今提名的問題，但仍以「不沾鍋」的邏輯，吝於協調各方權力的碰撞，甚至只作壁上觀以求事緩則圓的話，只怕這綁手綁腳的束縛，會成為其在邁向2028的路徑過程中，不可承受之重。

