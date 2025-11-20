名家》韋安／司法大棒下的藍白合能走多遠？

▲11月19日，國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌，在新莊舉行首次主席高峰會。（圖／記者林調遜攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 11月19日，國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌，在新莊舉行首次主席高峰會。這場會面以「以行動 顧台灣」為主題，由民眾黨主導命名，強調兩黨不是停留在政治語言，而是要透過行動來開啟合作的可能。會後，整場「鄭黃會」立即引發各界關注，也出現不少批評聲浪。

民進黨立委吳思瑤在臉書痛批，鄭黃會極盡互誇互捧之能事，矯情又肉麻，讓人不禁雞皮疙瘩掉滿地。她直言，鄭麗文和黃國昌都有豐富的背叛履歷，政治信用薄弱，今天山盟海誓，明天推翻共識也不足為奇，最後她下結論：藍白只有政治利害，沒有理念路線，為合作而合作，不會成功。

一位名嘴更是毫不客氣地批評，黃國昌連準備的禮物都不用心，送禮時連禮物上的燈怎麼開都不知道，當場出糗，介紹禮品時的語氣也顯得生硬尷尬。相較於黃國昌，鄭麗文顯得落落大方、自信滿滿，主客之間的氣場一眼便知。

也有觀察者認為，這場會面看似熱鬧，實則空洞，雙方雖然坦承理念路線不同，卻仍要為了眼前利益坐下來談，整場會議更像是一場精心安排的政治表演，缺乏實質內容。

精神科醫師沈政男則從結構面提出觀察，指出鄭黃會只是初步接觸，藍白合還存在兩大關鍵變數，一是柯文哲官司的一審結果，二是藍白在地方選舉的民調協調方式。如果這兩個關鍵問題處理不慎，仍可能重演2024年藍白合作破局的局面。

一｜藍白只要合作，就能贏

雖然外界對「鄭黃會」出現不少負面的評論，也有人並不看好兩黨的合作，但關鍵問題仍然是：藍白能不能走得下去？合作能不能帶來勝選？答案其實已經從兩個地方逐漸浮現，一是最新民調，二是剛剛落幕的大罷免結果。

根據台灣民意基金會11月18日公布的民調，民進黨支持度為31.1%，國民黨25.8%，民眾黨14.7%。若將藍白相加，兩黨合計支持度40.5%，明顯高於綠營超過九個百分點。這個民調數據清楚顯示，在野陣營的總支持度已經超過執政黨。

不只民調能看出趨勢，8月23日結束的大罷免選舉更提供最具體的證明。這一次共有三十二位綠營立委被提出罷免，最終三十二席全數過關。這不是偶然，而是結構。也就是說，台灣現在的板塊是綠四成、非綠六成。

當民調呈現如此結構、實際罷免投票也呈現同樣結構時，結論就非常清楚：藍白只要合作，只要不內耗，勝選是必然結局，不是偶然機會。

這就是藍白合作能不能走下去的第一個理由，結構性板塊已經成形，只要合作就能贏，否則雙輸。

二｜司法大棒下，藍白被迫抱團取暖

除了選舉結構的因素之外，藍白合作的第二個動力，來自於一個外界都看得見的現實：藍白兩黨現在都同時面臨司法壓力。

首先是柯文哲。他目前官司纏身，被檢方求處二十八年重刑，接下來的一審、二審、三審，都可能讓他長期在法院之間奔走。

而黃國昌也被捲入兩起案件。一是他成立的凱思國際收受成衣廠臺雅集團已故董座之子200萬元，隨後黃國昌在立院質詢該董座遭詐騙案，被質疑收錢辦事、涉對價關係，遭北檢列為貪污他字案被告；二是被告發涉違國安法、個資法等罪，同樣面臨司法追究。

再來是國民黨。在大罷免過程中，從高雄、屏東到基隆，多地出現連署名單爭議，包括死亡人口仍被連署、資料抄襲、甚至連署書造假等問題。結果從地方黨部主委、黨工、黨務幹部，到部分協助作業者，數十人先後遭到起訴或偵辦，其中還包含立委、黨部高層與組織負責人。

換句話說，現在的藍白，不論主席、不論政黨，都已經被司法的壓力牢牢捆在一起。

三｜提前兩年佈局，藍白成了司法面前的生命共同體

回顧2023年底的第一次藍白合，那是一場匆匆上路、彼此盤算、自顧利益的合作。從9月到11月，只剩兩個月，雙方各有各的盤算：民眾黨想維持民調優勢，國民黨想搶回主導權。結果合作失敗、在野全敗，柯文哲也因此陷入今天的官司困境。

而這一次完全不同。2026與2028的合作提前兩年多啟動，動機從選舉利益轉為共同求生。柯文哲若不合，官司得自己扛到底；黃國昌若不合，案子沒人幫他擋；國民黨若不合，從南到北被起訴的黨公職只能各自面對偵辦。在司法面前，他們已經被綁在一起，成了生命共同體。

四｜求生存，成了最大的凝聚力

這次的合作動能比2023年強得多，因為藍白合作的終點不只是2026，而是2028。政黨輪替與否，將直接決定他們的司法命運：輪替成功，大事化小、小事化無；輪替失敗，無事生非、小事擴大。這是台灣政治的現實鐵律。

因此，這次的藍白合已經超越權力分配，變成生存利益的結盟。在司法追打下，他們只有兩條路：分，就是兩敗俱亡；合，至少還能一起活下去。​​

●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問



●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場



●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com

