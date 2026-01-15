名家》黎榮章／大數據分析賴瑞隆未來挑戰

▲民進黨高雄市長候選人確定由立委賴瑞隆出線，對此，賴瑞隆在初選結果公布受訪時表示，將會謙卑傾聽、凝聚團結，是他不變的承諾。（圖／記者郭俊暉攝）

[NOWnews今日新聞] 民進黨12到15日進行高雄、嘉義、台南縣市長黨內初選，高雄市長提名人選率13日先出爐，黨內4強爭霸結果，4個人的民調數字都很接近，勝出的立委賴瑞隆，僅以不到1個百分點的極小差距擊敗最強勁對手邱議瑩。外界認為，賴瑞隆確定出線，對決國民黨的柯志恩，兩人形象都相對中性，走穩健路線，且有性別的對比，民進黨雖正在高雄執政，但市長陳其邁力挺的是邱議瑩，未來賴瑞隆能否獲市政資源全力相挺，也是這場選戰的關鍵。

透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察，民進黨高雄市長4名初選候選人近3個月來的網路聲量與好感度，賴瑞隆的總聲量51萬7576則最高，但值得注意的是，若扣除其兒子的校園霸凌案後，賴的僅剩27萬4318則，比排名第二的邱議瑩28萬1044則還低。第三名是林岱樺23萬3613則、第四名許智傑明顯與前三名有一段落差，僅7萬8834則。賴瑞隆因兒子的爭議事件衝上聲量冠軍，而邱議瑩的聲量來自她對議題的表態，熱門話題例如台中爆發非洲豬瘟，邱議瑩怒轟市府沒作為，「盧秀燕賠得起嗎？」，以及高雄爆發多起廢棄物違法傾倒事件，邱議瑩重話稱已掌握不法業者，「罰到傾家蕩產！」

就好感度而言，不管有有沒有霸凌案，賴瑞隆的聲量好感度都不及邱議瑩的0.59，甚至也比林岱樺的0.54還低，許智傑網路聲量低，好感度相對最高0.88。對比過去TPOC台灣議題研究中心做的6月底至8月底的數據資料，當時還沒有霸凌案，賴瑞隆的聲量排第三，輸給邱議瑩、林岱樺，可說邱議瑩在網路空戰聲量上始終具有高影響力。

▲民進黨高雄市長初選候選人：網路聲量與好感度。（圖／QuickseeK提供）

比較4個候選人在「民進黨高雄市政治人物」的臉書粉專被討論的情況，以評估他們在地方的影響力、人緣，可發現賴瑞隆在選前3個月被提及82次最多，其次是邱議瑩的65次、許智傑27次、林岱樺14次。而對比過去TPOC做的6月底至8月底的數據資料，當時是邱議瑩被地方綠營政治人物提及的次數最多46次，賴瑞隆39次。不過，若細看賴瑞隆的相挺來源，可發現清一色來自新潮流、菊系議員，如議長康裕成、議員簡煥宗、何權峰等，換言之，賴瑞隆選前是靠自家系統「動起來」全力相挺，恐怕尚未跨出派系同溫層，未來在選戰上，民進黨地方派系是否團結，將會是一大看點。

▲民進黨高雄政治人物：初選候選人相關貼文 貼文數據。（圖／QuickseeK提供）

最後比較4名民進黨高雄市長初選候選人，在初選前3個月自媒體臉書粉專數據表現，邱議瑩貼文雖僅279篇，比賴瑞隆的301篇還少，但邱創造的貼文互動數卻遠高於賴瑞隆，有95.6萬次，賴瑞隆的貼文雖是4人最多，但互動數55.2萬次，低於邱議瑩。分析邱議瑩的熱門貼文，發現有別於她在新聞媒體上的犀利、兇悍形象，例如她分享自己以癌友身分出席癌症希望基金會年終演唱會，與歌王許富凱合唱〈甲你攬牢牢〉，或者邱議瑩出席高雄原住民聯合豐年祭隨音樂熱舞，並調侃同場出席活動的市長陳其邁「不嗨」，又例如她參與高雄的萬聖節活動，變身《防風少年》的角色櫻遙等，邱議瑩的軟性行程文、節慶文等都成文熱門話題，粉絲動能強。

▲民進黨高雄市長初選候選人：臉書粉專數據表現。（圖／QuickseeK提供）

高雄市長民進黨人選出線，網路數據顯示，邱議瑩在網路上不論是回應議題，還是軟性類題材，都有相當高的影響力。賴瑞隆未來能否成功讓「邱粉轉賴粉」，整合黨內不同派系的支持，會是他的一大挑戰。

