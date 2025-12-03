名導剛奪3大獎！下秒遭判刑1年、禁出境2年 原因曝：只因他持續拍電影

記者王培驊／綜合報導

伊朗名導賈法．潘納希（Jafar Panahi）橫掃紐約哥譚獎三項大獎。（圖／翻攝自X平台 @DEADLINE）

伊朗名導 賈法．潘納希（Jafar Panahi） 在國際影壇屢獲肯定，新作《只是一場意外》（It Was Just an Accident）近期橫掃紐約哥譚獎（2025 Gotham Awards）三項大獎，包括最佳導演、最佳國際電影與最佳原著劇本，他本人也現身領獎。不過就在同一天，他的律師穆斯塔法．尼利（Mostafa Nili） 卻透露潘納希在伊朗被判刑，引發國際關注。

尼利在社群平台 X 表示，德黑蘭革命法院以「反國家宣傳活動」為由，判處潘納希一年徒刑、兩年不得出境，並禁止加入任何政治與社會團體。他強調會提出上訴。外媒報導指潘納希目前居住在法國，本週仍預計前往馬拉喀什影展出席放映活動，而《只是一場意外》也被選為法國2026奧斯卡國際影片代表。

賈法．潘納希（Jafar Panahi） 的最新作品《只是一場意外》是在伊朗秘密完成。（圖／翻攝自X平台）

根據外媒《BBC》報導指出，潘納希長期與伊朗當局關係緊張，十多年來屢遭拘捕與限制。2010年因支持示威與拍攝批判政府的作品，被判6年徒刑並禁拍、禁出境20年；2022年再因聲援遭捕的同行而被拘押約7個月，最終獲釋。即便被限制創作，他仍以各種方式持續拍片，包括在家中拍成《這不是一部電影》，以及化身計程車司機拍下《計程人生》。

他的最新作品《只是一場意外》是在伊朗秘密完成，劇情描寫五名普通人偶遇曾迫害他們的獄卒，靈感部分來自他自身入獄的經歷。該片今年5月在坎城抱回金棕櫚，他當時也公開呼籲外界關注伊朗對創作者的壓力。外媒指出，65歲的潘納希其實已準備返回伊朗，他甚至在受訪時提到，不願離開家鄉、也難以適應其他地方，並直言：「官員能對我做的，其實早就做過了。潘納希雖在哥譚獎典禮上未提新判決，但在致詞中向所有「在沈默中拍攝、冒著風險創作」的電影人致敬，也盼作品能成為向所有被剝奪創作自由者的致意。

