名導夫妻檔身亡！兒涉重嫌羈押中 傳周末曾在派對上大吵

羅伯雷納（左）驚傳與妻子蜜雪兒辛格陳屍家中。（路透社）

好萊塢名導、曾執導《當哈利碰上莎莉》、《一路玩到掛》的羅伯雷納日前與妻子蜜雪兒辛格雷納被發現陳屍於洛杉磯家中，疑似遭到利器刺殺身亡，警方隨後證實，夫妻倆32歲的兒子尼克雷納在當地時間周日晚間遭到拘留，並以涉嫌殺害父母遭到羈押調查。原先尼克雷納的保釋金是400萬美元（約1.2億台幣），但保釋資格遭到撤銷，目前他人被無保釋羈押在洛杉磯的雙塔懲教所。

洛杉磯警察局局長麥唐諾在當地時間周一的記者會上證實，尼克「以謀殺罪名入案」，但相關指控尚未正式提出。警方表示，預計於周二會把案件送交檢察官辦公室決定是否起訴。

尼克雷納過去就有藥物成癮問題，傳出他與父母在知名脫口秀主持人康納歐布萊恩周末的一場派對上大吵，住在羅伯雷納附近的友人透露，「羅伯有告訴大家，他們害怕尼克，害怕他的狀態正在持續惡化。」另一人也表示，羅伯雷納夫妻一直希望兒子去接受治療，但尼克並不想再設施機構中獲的治療。

羅伯雷納與蜜雪兒辛格雷納死亡的消息傳出後，其家族發言人在聲明中表示：「我們懷著無比沉痛的心情宣布蜜雪兒與羅伯・雷納的悲劇性離世。這場突如其來的巨大失去讓我們心碎，也懇請外界在這段難以承受的時刻給予家屬隱私。」

