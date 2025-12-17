名導夫婦遇刺亡！歐巴馬夫婦「血案當天」原要與他們見面

名導羅伯‧雷納（Rob Reiner）與妻子辛格（Michele Singer Reiner）疑似遭次子尼克（Nick Reiner）割喉殺害。（圖／路透社）





好萊塢傳奇名導羅伯‧雷納（Rob Reiner）與妻子辛格（Michele Singer Reiner），疑似遭次子尼克（Nick Reiner）割喉殺害，血案驚駭影壇。美國前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）日前透露，她與丈夫歐巴馬原本要在凶案當天與雷納夫婦見面，未料竟從此天人永隔。

蜜雪兒在脫口秀《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live!）坦言，她與歐巴馬原本安排好在14日晚上與雷納夫婦見面，當天下午卻收到兩人遇害的噩耗，「我們認識他們很多、很多年了，而我們本來要在那天晚上與他們見面」。蜜雪兒表示，雷納是任何人見過的「最正直、最有勇氣的人之一」，並反駁總統川普將死因歸咎於「川普妄想症候群」，夫婦倆絕非精神錯亂之人。

歐巴馬與雷納兩家除了政治光譜相近外，熱愛電影的歐巴馬也非常喜愛雷納的作品。雷納遇害當天，歐巴馬就在X（推特）表達哀悼：「蜜雪兒和我，對雷納夫婦的悲劇離世感到心碎。雷納在電影與電視領域的成就，為我們留下了無數珍貴的銀幕記憶」、「在他創作的所有故事背後，是對人性善良的深刻信念，以及一生致力於將這份信念付諸行動的承諾」。

涉嫌殺害爸媽的尼克已遭警方逮捕、法官裁定無保羈押，不過洛杉磯檢警對案情採取相對沉默態度，外界目前對案情仍所知甚少。八卦媒體《TMZ》則披露，尼克在涉嫌行凶前一晚行為異常，穿著連帽T參加正式的聖誕晚會，還不斷騷擾賓客進而與爸爸發生激烈衝突，至於這起事件是否與血案有關，有待警方宣布。



