名導捲「性騷養女」疑雲遭封殺！黑寡婦逆風力挺

90歲金獎名導伍迪艾倫（Woody Allen）曾遭前女友米亞法羅（Mia Farrow）指控性騷當時僅7歲的養女，儘管判決不成立，艾倫仍聲敗名裂，遭好萊塢切割。不過，「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）近日受訪時，再度表態支持恩師艾倫。

艾倫深陷風暴之前，史嘉蕾喬韓森曾跟他合作過三部電影，建立起革命情感。然而，艾倫2019年成為好萊塢過街老鼠時，史嘉蕾喬韓森就曾逆風表示：「我愛伍迪。我相信他，我隨時願意和他合作。」

時隔6年，史嘉蕾喬韓森接受《每日電訊報》（The Telegraph）訪問，仍然沒有改變立場，持續支持艾倫，「你永遠不知道所謂的骨牌效應究竟是什麼，但我母親一直鼓勵我要做自己，並讓我明白誠信的重要性，還有要為你相信的事挺身而出。」同時，她也強調要知道何時不該硬碰硬，「我不是說你應該要保持沈默，我的意思是，有些時候就是不該是你發聲的時刻。而隨著年齡成長，我越明白這個道理。」

除了史嘉蕾喬韓森，好萊塢名人亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）、安潔莉卡·休斯頓（Anjelica Huston）、哈維爾巴登（Javier Bardem）和潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）夫婦等人也相信艾倫的清白。

而艾倫今年9月接受媒體訪問，談及自己遭好萊塢業界抵制，艾倫訝異那些人居然如此快速地站邊、拒絕跟他往來，「我會認為任何讀過細節的人都會想：『這看起來有點可疑吧？』」

