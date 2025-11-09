名導演傳腦出血離世！年僅40歲「淚捐4器官」妹妹哀喊：希望他不孤單

記者林汝珊／台北報導

南韓導演金燦民離世。（圖／翻攝自韓網）

南韓導演金燦民（김창민）傳出離世消息，年僅40歲的他，7日因腦出血緊急送醫，最後被宣判腦死，家屬並同意捐出4個器官，讓他的生命以另一種形式延續，消息一出引起譁然。

金燦民妹妹於8日透過哥哥的Instagram發布訃聞，寫道：「上個月20日因腦出血倒下的哥哥，儘管家人們滿懷希望，但最終仍未能恢復意識。7日被判定腦死後，透過器官捐贈，將珍貴的新生命分享給了4個人，隨後回到了主的懷抱。」

她也感性表示：「哥哥外表雖看似堅強，但其實比誰都溫柔細膩。感謝記得他的每一位朋友，懇請大家在遠方為他祈禱，讓他最後的旅程不再孤單。」

