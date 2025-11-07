名導演朱延平、亞威AI學院院長陳志寬、執行長張楷文「亞威AI國家隊」創新賦能產業

【警政時報 司徒／臺北報導】在全球AI革命的浪潮下，產業正面臨前所未有的結構性變革，無論是法律服務、影視音製作、教育體系或創意設計產業，人工智慧的崛起正重新定義專業價值與工作型態。由行政院前電影處長陳志寬，現任本學院院長及張楷文執行長領軍的【亞威AI商務應用教育學院，憑藉長期深耕於「AI賦能產業、教育連結實務」的理念，近期第四季接連創下三大突破：協助專業產業導入AI轉型工作流、榮獲國家數位發展部AI培訓計畫核定，以及攜手實踐大學教育推廣部開創全台首屈一指的「專業大師級AI詠唱應用課程」，這不僅展現出亞威AI學院在AI教育與產業導入的深厚實力，更象徵台灣正邁向帶領全球AI軟體應用創新版圖的前線。

亞威AI國家隊獲選數發部「引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫」，導入AI應用實作。(圖/亞威AI商務應用教育學院 提供)

亞威AI商務應用教育學院的AI工作流導入服務，已成功協助軍事國防、教育、醫療、紡織業、人壽保險、唱片製作、影視、法律服務、大健康產業上下游、美術設計與直銷大型餐飲集團等產業陸續完成AI工作流建置並提升工作效率與競爭力，從各企業內訓到政府專案、從AI兒童素養教育課程到ISO國際AI技能認證教案及制度，亞威學院已建立一套完整的「AI Across Generations」教育體系，讓AI不僅屬於科技菁英，更能普及到全民百工百商百業應用。

執行長張楷文總結指出：「AI的大語言模型(LLM)已進入智慧體2.0，AI已經不只是單體工具，AI時代的關鍵不在於取代，而在於『共創』，未來的專業者，將與AI並肩前行，讓智慧與創造力成為台灣的新國力。」

在影視音產業全面邁向數位化與智慧製作的關鍵時刻，亞威AI智能應用學院再創新高，榮獲國家數位發展部（數發部）核定為【工具應用型】影視音產業AI工作流輔導培訓計畫之執行單位。該計畫旨在協助台灣影視產業鏈中的創作者、製作公司與技術團隊掌握生成式AI的應用技術，打造可實務落地的AI製作流程（AI Workflow）。

（右起）名導演朱延平、實踐大學陳瑩峰教授、亞威AI學院院長陳志寬、執行長張楷文推動AI 創新賦能產業。(圖/亞威AI商務應用教育學院 提供)

課程內容涵蓋包括，AI劇本分鏡與內容生成、AI影像後製與特效應用、AI配音與聲音設計、AI整合實務演練及影視產業先行將AI導入電影製程的革命。亞威AI學院院長陳志寬特別提到，以其過往擔任電影處長為經驗，強調目前正處在電影產業數位轉型2.0的新時代，不論在時間效率、素材製作成本、團隊工序及劇組管理成本等環節，AI都將為電影產業帶來全新的工作流型態，本培訓計畫獲國家全額補助，凡為我國商業登記公司具統編之影視音產業單位皆可報名參與（課程補助須經核定審核名額），並透過線上線下混合授課，由具實戰經驗的國家隊AI導師親自授課，協助影視音相關上下游企業加速完成AI轉型升級，數發部部長及專案評審委員也多次表示，AI已不再是科技新知，而是企業競爭力重構的關鍵核心，從製造、教育、醫療到創意產業，各領域皆已面臨AI導入的迫切需求，這項榮譽不僅肯定了亞威AI商務應用教育學院的專業能力，也象徵台灣影視產業正式邁入「AI驅動創作」的新時代。

為深化AI教育與創意產業的實務融合，亞威AI學院與實踐大學創新育成中心聯合推出全台首創「大師級AI詠唱應用課程」。此課程聚焦於商業設計、音樂與影視三大領域，特別邀請具備AI落地經驗與ISO 17024 AI講師資格的產業大師授課，並由影視界重量級人物朱延平導演與張柏瑞導演擔任課程顧問。

亞威AI學院教務長黃頌揚指出，本次大師班的最大特色在於—全師資皆為各產業中已落地導入AI工具鏈、具備實戰經驗的企業菁英與創作者。不同於學術或理論導向課程，亞威大師班以「產業應用現場的真實挑戰與AI解方」為核心，協助學員掌握AI如何在創意、製程與營運中發揮最大效益。

亞威AI國家隊老師們與帶領康橋國際學校學生領袖們完成AI素養SDGS營隊。(圖/亞威AI商務應用教育學院 提供)

朱延平導演將以半世紀影視經驗，分享AI如何輔助導演進行劇本開發、分鏡與剪輯流程；張柏瑞導演則以動畫電影AI製程的實戰案例，揭示AI在角色設計、影像生成與配樂領域的革命性應用。

完成課程的學員不僅能獲得AI實戰技能，亦可具備報考ISO AI Creator與AI Specialist國際證照的資格，真正躋身國際AI專業舞台。

AI浪潮重塑法律顧問專業，律師事務所導入AI工作流專業升級、效率倍增-亞威AI學院專案教務主任李欣蓉指出：與其被AI取代，不如學會與AI共創，在AI能自動生成合約、進行法律檢索、判例分析的時代，傳統律師事務所已感受到專業代理角色的衝擊，亞威AI學院率先推出「AI企業工作流導入方案」，協助律師事務所及顧問產業全面導入AI技術。此外，亞威學院協助專案事務所建立「地端專屬AI伺服系統」，讓法律數據可在內部安全運行，達成「效率升級」與「資訊安全」兼顧的雙重目標，亞威AI學院教務長黃頌揚補充：AI不會取代律師，但懂AI的律師將取代不懂AI的律師。

