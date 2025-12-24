名導狠批自己是「愛情混帳」 戀愛常見困擾拍成《顫懼》
曾執導《長腿》、《史蒂芬金之猴子》的恐怖片名導奧茲古柏金斯（Osgood Perkins），帶來「恐怖三部曲」的壓軸懼作《顫懼》。這部電影以毛骨悚然的黑暗沉浸風格，深掘隱藏在愛情背後的不安與自私，導演更語出驚人地自爆：「這部片全是在呈現我人生中的問題！」
奧茲古柏金斯透露，他的三部作品風格雖截然不同，卻精準貫穿了他對人生的三階段反思：《長腿》 探討「母親可能對你說謊」；《史蒂芬金之猴子》 直面死亡，表達「我們都會死」；《顫懼》檢討情感關係中的自私。
奧茲古更在訪談中狠批自己在戀愛中「像個混帳」，直言即使盡力卻仍糟糕透頂。他將戀愛中常見的困擾，如「她討厭我嗎？」、「如果不認識會不會比較好？」等令人窒息的不安全感，全部活生生地注入電影當中。
《顫懼》誕生於好萊塢罷工期間，為了維持創作動能，奧茲古移師加拿大完成拍攝。由於沒有預算的緊箍咒與片商審查，他採取了「邊探索、邊發展」的自由模式。他興奮地表示：「沒有人盯著你的一舉一動，所以可以玩心十足，完全沒有創意上的審查，更沒有對期待的焦慮！」這種純粹的創作環境，讓《顫懼》展現出更具實驗性且令人屏息的壓抑氛圍。
女主角塔緹安娜瑪斯蘭尼（Tatiana Maslany）分享，奧茲古是一位極度仰賴「現場偶發事件」的導演。她回憶有次抵達片場，只是隨性地躺在沙發上休息，沒想到導演一眼相中這個畫面，立刻下令：「保持那個姿勢，我們開始拍！」這種與演員之間高度信任、充滿即興與意外的互動，讓《顫懼》的每一幀畫面都顯得極其自然且真實，卻又充滿令人不寒而慄的生命力。
