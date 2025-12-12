名導看過陳冠希豔照！曬片曝「女有穿衣」眼神飄

娛樂中心／李汶臻報導

45歲加拿大籍港星陳冠希在戲劇圈有《無間道系列》、《頭文字D》等代表作，他當年以叛逆痞帥的風格，迷倒眾多少女粉絲，一度被看好是香港「四大天王」接班人。豈料，卻在2008年爆出「豔照門」風波，隨後返港舉行記者會、宣布無限期退出演藝圈。曾與他合作過的香港名導王晶日前上傳YouTube影片，時隔17年再度談及當年震撼亞洲演藝界的「豔照門」事件，提到外洩關鍵恐不是送修電腦，並坦言自己曾看過部分照片，更抖出畫面中的女生出現眼神迷茫、神智不清的情況。

陳冠希豔照門事件2008年轟動全亞洲，當時一位23歲的電腦技術員被控涉嫌在陳冠希拿手提電腦去維修時，盜取裡面的照片，之後照片輾轉流傳到網上。對於「送修電腦」多年來被認為是照片外流的關鍵，名導王晶日前在YT頻道「王晶笑看江湖」上傳影片並表達不同看法，他猜測真正的禍端可能是陳冠希「愛炫耀」，認為陳冠希可能在聚會時喝到太開心、向朋友炫耀自己「很多女朋友、很厲害」，更推測他可能曾直接拿照片分享給朋友看。

陳冠希「豔門照外流真相」不是修電腦？名導17年前看過：女生眼神好飄

45歲加拿大籍港星陳冠希2008年爆出豔照門事件，震驚全亞洲。（圖／翻攝自IG@陳冠希）





王晶猜測，消息就這樣一傳十、十傳百，電腦維修員或許一開始就知道電腦中存有私密照，最終在好奇心的驅使下，將主機板拆出來並挖出私密照，進而在網路流傳。

另外，王晶也自爆當年曾看過幾張片中女主角有穿衣服的照片，他注意到女孩子的樣子和眼神「看上去很迷惘」，質疑可能有吸或是吃了一些藥物。王晶強調，若雙方是在合意的情況下拍攝的照片，他認為只是兩個人私事，「兩個人自己看，沒什麼關係」。此外，也特別提到陳冠希從加拿大回來的，「我覺得並不是什麼問題，歐美人很多都這樣」。

