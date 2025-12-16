名導羅伯萊納夫妻身亡32歲兒子遭羈押 案發前一天爆激烈爭吵

【緯來新聞網】好萊塢名導羅伯萊納（Rob Reiner）與68歲妻子蜜雪兒（Michele Singer Reiner）於美國14日晚間被證實在家中身亡，兩人身上頸部有多處刀傷，32歲兒子尼克萊納被懷疑涉有重嫌。如今尼克被警方以涉嫌殺害父母為由，遭羈押調查，且不得保釋。

羅伯萊納與妻子蜜雪兒在家中遇刺身亡。（圖／美聯社）

羅伯萊納曾指導2007年電影《一路玩到掛》（The Bucket List）是其生涯最賣座的作品，還曾執導《搖滾萬萬歲》、《伴我同行》、《當哈利遇上莎莉》等多部作品。其中在拍攝《當哈利碰上莎莉》期間，羅伯遇到攝影師老婆蜜雪兒，兩人於1989年結婚。



尼克過去就深陷毒癮，從15歲就開始反覆進出戒毒所多達17次，也曾流落街頭，與家人關係疏遠。之後他以自身經歷參與編劇，推出半自傳電影《成為查理》（Being Charlie），並由爸爸羅伯萊納擔任導演。



據外媒報導，事發前一晚，尼克與父親參加奧斯卡獎主持人康納歐布萊恩（Conan O’Brien）的耶誕派對，兩人在派對上發生激烈爭吵，不歡而散。參與派對的人就透露，尼克在派對上看起來十分不對勁，「尼克把大家都嚇到了，表現很瘋狂，一直問別人他是不是很出名。」隔天就發生了悲劇。多名家族成員也向警方指控，尼克涉嫌殺害父母。



據美國警方表示，尼克遭羈押後，將於美國時間星期二交由檢方審理，並由檢察官決定是否提起訴訟。

廣告 廣告

羅伯萊納與妻子蜜雪兒在家中遇刺身亡，兩人的兒子尼克（左四）涉有重嫌，遭警方羈押。（圖／美聯社）

更多緯來新聞網報導

北捷搶位老婦身分曝 陳沂爆「丐幫黑料」：被踢不意外

涂善存竟與Kobe有超貼身互動！陳姸霏《夜校女生》考上哪這樣說