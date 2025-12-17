名導羅伯雷納被發現遇害當天 原要會歐巴馬夫婦

奧斯卡名導羅伯雷納夫婦14日被發現遇害身亡。前第一夫人米雪兒·歐巴馬（Michelle Obama）15日透露，她和丈夫歐巴馬與雷納夫婦相識多年，本來14日晚上要去雷納夫婦家和他們見面，不料竟傳出噩耗。面對川普總統冷漠批評雷納夫婦的死，米雪兒未點名地駁斥道：「與某些人不同，羅伯和蜜雪兒·雷納（Rob and Michele Reiner）是我認識的最正直、最勇敢的人。」

米雪兒15日晚在「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live!）脫口秀節目擔任來賓，她告訴主持人吉米坎摩爾（Jimmy Kimmel），她和歐巴馬認識雷納夫婦「很多很多年」 ，「我們本應在昨晚見到他們，然後我們就聽到了噩耗。我想說的是：與某些人不同，羅伯和蜜雪兒·雷納是我認識的最正直、最勇敢的人。」

78歲的羅伯雷納與68歲妻子蜜雪兒14日被發現陳屍洛杉磯家中，羅伯雷納的兒子尼克．雷納(Nick Reiner)已因涉嫌弒親被捕並被控謀殺。

雷納夫婦遇害消息傳出次日，川普發文聲稱雷納「死於患有嚴重的、頑固的、無法治癒的『盲反川普症候群』（Trump derangement syndrome），這種精神疾病會讓他人憤怒」。

脫口秀主持人紛紛抨擊川普的「惡毒」言論。儘管遭到廣泛批評，川普仍重申表示，「我認為他（雷納）對我們國家非常有害。」

米雪兒．歐巴馬在「吉米夜現場」節目中反駁指出，羅伯和蜜雪兒．雷納「並非精神錯亂或瘋癲」，「在這個缺乏勇氣的時代，他們始終充滿熱情。他們是那種願意用行動實踐自己珍視之事的人；他們關心家人，關心國家，關心公平正義。這就是事實。我認識他們。」

羅伯雷納生前曾公開批評川普，但目前沒有任何跡象顯示他的死與政治有關。2024年他告訴「衛報」（The Guardian），若川普連任，美國可能會變成「獨裁國家」。川普對羅伯雷納死亡的冷漠言論已引發強烈反彈，就連保守派人士和「讓美國再次偉大」（MAGA）支持者也出聲譴責。

