名導羅勃雷納夫婦遭殺害 兒涉重嫌遭警拘留

而媒體過去就曾經報導，尼克從青少年時期就開始吸毒，至少17次進出勒戒中心，並且曾經流浪街頭，家庭關係脆弱。更有目擊者指出，就在案發前一晚，雷納父子曾經在一場聚會發生爭執，但目前不清楚確實的犯案動機。

羅勃雷納被視為好萊塢的代表性人物之一，他的許多作品叫好又叫座，包括《Stand by me》、《當哈利碰上莎莉》、《戰慄遊戲》、《軍官與魔鬼》、《白宮夜未眠》、《一路玩到掛》、《搖滾萬萬歲》等等，風格多元令觀眾印象深刻。夫妻倆同時遭遇不幸，演藝圈和各界人士紛紛表示哀悼。

緊閉的大門旁，放著花束和蠟燭，旁邊已經聚集了媒體的攝影機。

78歲的好萊塢知名導演羅勃雷納與70歲的太太兼製作人辛格，在當地時間14日被發現陳屍在好萊塢的自宅當中，身上出現刀傷。他們的女兒告訴警方，這起悲劇是另一位家人所為。

洛杉磯警察局長麥克唐納表示，「我們的兇殺科正在著手調查，他們徹夜偵辦此案，最後得以居留本案嫌犯尼克雷納。」

警方表示，他們的兒子尼克必須為這起事件負起責任。他目前已經被拘留、不得保釋。尼克從青少年時期就接觸毒品，曾多次進出勒戒中心，還曾經拒絕再去勒戒而流浪街頭，後來則回到家人身邊。不過，目前警方尚未提供過多細節，不確定犯案的具體原因。

死者兒子、嫌犯尼克雷納2015年曾表示，「我想我很幸運，因為我有在乎我的父母，正因如此，當我在外吸毒之類的，我深感愧疚，我會想，他們現在正在想我，他們希望我好好做人。」

雷納演、導、編兼優，曾經執導《當哈利碰上莎莉》、《戰慄遊戲》、《站在我身邊》等知名作品，從浪漫喜劇、驚悚片到成長片等類型，都能輕鬆駕馭，作品多次入圍奧斯卡各個獎項。他也曾經和兒子尼克共同撰寫《我是查理》的劇本，正是改寫自尼克本人的經歷，刻劃父子情感和青少年毒癮議題。

雷納執導的許多電影叫好又叫座，許多民眾來到好萊塢星光大道的雷納手印旁，獻上鮮花致意，各界名人也發文追思。而自己也是影視名人的川普總統，卻趁機挖苦雷納。他表示，雷納是得了川普瘋狂症候群，才會瘋狂批評川普、激怒他人，導致自己被殺害。

美國總統川普說，「他已經發瘋了，得了川普瘋狂症候群，所以我一絲一毫都不喜歡他，我認為他對我們國家來說很糟糕。」

其實同樣遭到殺害的雷納太太，還曾經為川普寫的書拍攝封面照片。川普針對受害者的發言讓整起事件染上政治味，引起兩黨政治人物發言譴責。