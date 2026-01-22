名導老公被控性虐兒童！妻子身為知名女星不譴責反寫信求情 網轟：變態

記者林宜君／台北報導

名導暨艾美獎得主提摩西布斯菲爾德，因涉嫌性侵未成年與虐待兒童，主動向警方自首。（圖／翻攝自X平台）

美國演藝圈再爆震撼指控。一名曾獲艾美獎肯定的資深導演，被控對年僅7歲的雙胞胎幼童長期施以性虐待。案件進入司法程序後，其妻、知名女星梅莉莎吉伯特親自向法官遞交陳情信，懇請在丈夫服刑期間給予保護，引發輿論譁然。

曾以多部影集與電影作品活躍好萊塢的名導暨艾美獎得主提摩西布斯菲爾德（Timothy Busfield），近日因涉嫌性侵未成年與虐待兒童，主動向警方自首。檢方指控，他在長達約3年的時間內，對2名年僅7歲的雙胞胎幼童犯下性侵行為。案件曝光後，他原本參演的浪漫喜劇《你值得擁有彼此》已緊急刪除其戲份。

廣告 廣告

布斯菲爾德於美國時間20日出席聽證會時，妻子梅莉莎吉伯特現身旁聽。（圖／翻攝自IG）

布斯菲爾德於美國時間20日出席聽證會時，妻子梅莉莎吉伯特（Melissa Gilbert）現身旁聽。隔日，梅莉莎正式向承審法官提交一封情緒沉重的書面聲明，懇求法院在丈夫入獄後能確保其人身安全。外界解讀，此舉可能與監獄內對「性侵害兒童」類型犯嫌普遍存在高度敵意有關。

梅莉莎在信中寫道：「請照顧我親愛的丈夫。他是我的守護者，我也是他的守護者，但我現在卻無法保護他。我只能依靠你來保護他了。」她同時強調，丈夫在她眼中是「道德感極強、畢生致力於服務他人」的人，並坦言這樣的處境讓她感到極度心碎。

梅莉莎在信中寫道：「請照顧我親愛的丈夫。他是我的守護者，我也是他的守護者，但我現在卻無法保護他。我只能依靠你來保護他了。」（圖／翻攝自ExtraTV IG）

根據《ABC News》報導，檢方文件指出，布斯菲爾德疑似在影集《黑幫清潔婦》（The Cleaning Lady）拍攝期間，於片場對未成年童星做出不當肢體接觸。受害孩童的家長主張，相關虐待行為自2022年起持續至2024年。然而，布斯菲爾德在接受調查人員詢問時，全面否認所有指控。

對此，布斯菲爾德的律師團隊於上週發布聲明表示：「提摩西布斯菲爾德否認刑事訴訟狀中的所有指控，堅稱這些內容皆為捏造與不實。他亦自願接受獨立測謊檢查，並已通過測試。」目前案件仍在司法程序中，相關指控尚待法院進一步釐清。事件爆發後，輿論瞬間爆炸，網轟炸：「變態」、「身為妻子是否知情？」、「噁心的夫妻」、「難怪是夫妻」。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

發現兒少性剝削，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

奧斯卡影后也有今天！楊紫瓊從封后到金莓獎最爛候選 全網看笑話

才上架就被消失！薔薔影片又中18禁 破萬流量卻逃不過平台鐵拳

乳業財閥千金涉毒不演了！黃荷娜供出多名藝人自保 韓娛黑名單恐連環爆

喬任梁事件再掀風暴！喬爸報警遭駁回還傳出被毆 網怒轟：警察幹嘛的？

