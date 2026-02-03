名導葉金勝82歲逝世！兒曝父親4歲目睹「滿地屍體」228慘況
今年為228事件79週年，由林正盛導演執導的1999年電影《天馬茶房》，將於228期間限定上映，讓觀眾透過台灣過往的苦難歷史鑑古知今。片中經由林強飾演的角色說出：「未來，它一直來一直來，不管好或壞它都一直來。我們如果放棄，我們就沒有未來。」而如今重新上映時的台灣，同樣面對著決定未來的關鍵轉折，林正盛表示：「在此刻我們面對中國不斷以軍演威嚇的時刻，希望《天馬茶房》能帶給大家面對未來的勇氣與智慧。」
台灣自1987年解嚴之後，《悲情城市》、《超級大國民》等影視作品，紛紛以過去被視為禁忌的白色恐怖歷史為題材。由林正盛執導的《天馬茶房》，則帶領觀眾回到228引爆前的台灣，透過一群平凡的小人物，道出台灣人身不由己的命運。片中由林強飾演的知識青年阿進，與蕭淑慎飾演的劇團演員暖玉譜出戀曲嚮往未來，卻在政權轉移的浪潮中遭到無情的衝擊。
林強飾演的知識青年阿進（左），與蕭淑慎飾演的劇團演員暖玉（右）譜出戀曲。（圖／青睞）
《天馬茶房》片中描述，1945年日本戰敗、國民政府接管台灣，接受了50年日本教育的台灣人，原本以為可以迎接新時代的來臨，迎來的卻是高壓的統治、族群的衝突與認同的混亂，直到天馬茶房前的菸販林江邁在私菸查緝中遭到打傷，引爆了群眾怒火而演變成1947年的228事件。導演林正盛在片中並由當年真實人物取材，由戴立忍飾演天馬茶房老闆詹天馬，陳淑芳飾演228關鍵人物菸販林江邁。龍劭華則飾演大稻埕的魚丸商海龍王，並以本片入圍第36屆金馬獎最佳男配角。
林正盛導演回憶，他當年寫劇本時，因強烈感受到台灣不斷在新舊政權轉變中面對著未來的命運，而寫下「未來一直來一直來」的台詞，後來這句話更成為他2018年出版的傳記的書名。而如今《天馬茶房》修復重映，台灣依然面對著被威脅恫嚇的膠著情勢，然而他認為台灣的人心與思潮都已在改變，台灣社會一直在成長，更加清楚自己的選擇，也更加堅持自己的尊嚴。
《天馬茶房》由製片葉金勝將童年時期對228與大稻埕的相關記憶發展為劇本，邀請林正盛導演執導。葉金勝為台灣資深導演，曾執導及監製大量台灣本土文學與歷史相關題材作品，於去年辭世，享壽82歲。葉金勝的兒子葉天倫當年在《天馬茶房》片中演出劇團成員，如今也已是知名導演，曾執導《雞排英雄》、《大稻埕》等賣座電影。
葉天倫回憶，幾年前有次過年帶爸爸回大稻埕走走，才第一次親自聽到爸爸談起228的記憶。當年爸爸4歲跟祖母一起回家時，在巷口醫院附近看到地上都是屍體，被大人叮囑趕快回家。當時爸爸還小，家中更不可能談論這些，直到長大才從各方拼湊的資訊中試圖理解。葉天倫表示：「解嚴後這些雖已不再是禁忌，但直接面對228題材的作品依然極少，這是我們無法逃避的責任。我覺得《天馬茶房》能夠重映，就是讓大家知道其實20幾年前就已經都在拍了，提醒我們自己不能停止關心這些事情，更不能對現在發生的事情視而不見。」
