名導親授！高雄少年隊劇團9年有成 素人志工演活反毒反詐

志工宣導劇團至校園進行反毒反詐等宣導。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄市政府少年輔導委員會與警察局少年警察隊，於民國107年起成立志工宣導劇團，由一群來自各行各業、從零開始的素人志工組成。劇團以少年日常生活情境為題材，透過短劇演出呈現反毒、反詐、反霸凌等重要議題，更曾邀請已故韓江導演、快樂鳥劇團曾秀玲導演及豆子劇團葉俊伸團長等專業師資，協助劇本修正與排練指導。114年度辦理41場次校園及社區宣導活動，宣導對象擴及6429人次，盼透過貼近少年生活的戲劇表演，深入校園與社區進行普及性犯罪預防宣導。

廣告 廣告

志工宣導劇團自民國107年成立，迄今邁入第9年，由一群來自各行各業、從零開始的素人志工組成。劇團以少年日常生活情境為題材，透過短劇演出呈現防（反）毒、防（反）詐、防（反）霸凌、網路安全、性別平等及性騷擾防治等重要議題，並由少年隊與少輔會人員接續擔任講座，深化法治觀念與自我保護意識。

少年隊指出，114年度共辦理41場次校園及社區宣導活動，宣導對象擴及6429人次，宣導後問卷平均答對率高達95.6％，顯示以戲劇結合法治教育的宣導模式，能有效提升少年對法律知能與風險辨識的理解與記憶，成效深獲各界肯定，邀約場次年年滿檔。

為因應時代變遷與少年樣貌轉變，劇團自109年起持續精進內容，特別邀請已故韓江導演、快樂鳥劇團曾秀玲導演及豆子劇團葉俊伸團長等專業師資，協助劇本修正與排練指導，導演表示，雖然志工皆非科班出身，但每一次排練與演出，都能深刻感受到志工們對戲劇的投入與對少年的真誠關懷。

志工分隊長熊燕分享，經常帶領團隊前往偏鄉學校服務，看到孩子們熱烈的回饋與真誠的笑容，所有辛勞都化為感動。她感性表示，少年隊與少輔會不只是舞台，更像家人，讓她學會「用戲劇守護、用行動陪伴」；志工劇團小隊長蕭明達也提到，雖然每週固定練習相當辛苦，但想到是為了守護下一代，就覺得一切都很值得。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

更多中時新聞網報導

黃西田領軍歌廳秀 憶李亞萍卡鞋趣事

迎春節 備妥用藥、5類廢棄藥品須回收

醫：腦部杏仁核冷感 未恐懼退縮