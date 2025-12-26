名導諾蘭新作！《奧德賽》不是科幻片 麥特戴蒙+安海瑟薇都來演
全球電影界迎來兩位頂尖導演的重量級新作，知名導演克里斯多福·諾蘭將在2026年推出改編自荷馬史詩的《奧德賽》，集結麥特戴蒙、湯姆霍蘭德及安海瑟薇等大牌演員，預算高達78億台幣，創下諾蘭導演生涯最高製作成本。另一位名導史蒂芬史匹柏也將於明年帶來科幻新作《揭密日》，由艾蜜莉布朗和喬許歐康納主演，雖然預告片已經曝光，但劇情仍保持高度神祕，引發全球觀眾極大興趣。
諾蘭這次一改過去科幻風格，《奧德賽》將講述希臘英雄奧德修斯在特洛伊戰爭後艱難返家的冒險故事。從預告片中可以看到，主角將面對各種怪物、神靈以及自己選擇所帶來的後果。為了呈現這部史詩級作品，諾蘭找來了頂尖陣容，包括麥特戴蒙擔任主演，還有湯姆霍蘭德、安海瑟薇、千黛亞以及莎莉賽隆等知名演員加盟。這部電影的製作預算高達2.5億美元，約新台幣78億元，成為諾蘭導演職業生涯中製作成本最高的作品。
而另一位大導演史蒂芬史匹柏也將在2026年帶來新作《揭密日》。這部作品標誌著史匹柏久違地回歸科幻電影領域，主演陣容包括艾蜜莉布朗和喬許歐康納等實力派演員。《揭密日》的預告中每一幕都營造出詭譎的氣氛，但製作團隊對劇情保密到家。有外界人士推測，這部作品很可能是一部探討外星人題材的電影。正是這種高度神祕感，成功在全球範圍內引發了極高的討論熱度。
