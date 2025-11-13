名導跨海送行 馮淬帆長眠金門「守護中華民國」

香港名導杜琪峯特別來台參加馮淬帆的告別式，送老朋友最後一程。（讀者提供）

資深藝人馮淬帆10月31日因病與世長辭，享壽81歲，今（13日）在桃園舉辦告別式。家屬低調舉行家祭，僅通知至親友人大約40人參與。告別式圓滿完成後，馮淬帆的骨灰被運送至金門納骨塔安厝，依其生前遺願「守護中華民國」。

馮淬帆的靈堂內部擺放有周潤發、戚美珍與苗僑偉、曾志偉、國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁等圈內好友致贈的花籃，至於電影導演杜琪峯、錢江漢、電視製作人楊紹鴻等，都來台參加告別式，送好友最後一程。

家祭儀式上，家屬製作了一部7分鐘回顧馮淬帆一生的影片一同緬懷；親友們輪流上台分享他們與馮淬帆相處的生活點滴，場面相當感人。

包括周潤發、苗僑偉戚美珍夫妻、杜琪峯導演都送上花籃悼念馮淬帆。（讀者提供）

馮淬帆外甥馮大勇表示，馮淬帆好幾個月以前就跟他說，「我走了以後，什麼都不要做，送我到金門就好」，他要跟他敬仰的胡璉將軍守護中華民國。「我舅舅很愛國，很愛中華民國、很愛台灣，他很喜歡林口，所以他在林口過著他很喜歡的生活。」馮大勇也感謝舅舅有很多好朋友幫忙處理後事，把事情辦的很妥貼，並特別感謝新北市蔡淑君議員及林口區公所的幫忙。

儀式大約中午12點結束後，靈柩移送桃園殯儀館第一火化場進行火化，當馮淬帆靈柩移往火葬場的途中，親友一行人更是頂著大雨跟著靈車送行，相當不捨。

根據馮淬帆生前遺願，火化完畢後，骨灰隨即由胡璉將軍的孫女胡敏珍送往金門納骨塔安放。

