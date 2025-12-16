名導遭兒殺害！川普竟酸「反川害死自己」 共和黨女戰神開砲了

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國好萊塢名導羅伯雷納(Rob Reiner)與妻子不幸遇害，震驚全美。然而，總統川普卻在社群媒體發文，暗示雷納是因「過度批評總統」才招致殺身之禍。此番言論15日引發輿論風暴，不僅民主黨痛批「病態」，連曾是川普盟友的共和黨「女戰神」葛林(Marjorie Taylor Greene)也罕見公開砲轟，指責川普對死者「毫無同理心」。

警方證實，羅伯雷納與妻子蜜雪兒15日陳屍洛杉磯布倫特伍德(Brentwood)家中，其子尼克(Nick Reiner)因涉嫌殺害雙親已遭羈押。面對這場人倫悲劇，川普卻在「真實社群」(Truth Social)發文，將死因歸咎於雷納的政治立場，聲稱雷納對攻擊總統的「狂熱痴迷」把人逼瘋(driven people CRAZY)。

川普的冷血言論引發黨內互打。過往被視為挺川大將的共和黨眾議員葛林公開斥責，這是一場與政治無關的「家庭悲劇」，「這極度艱難，應以同理心看待，尤其是當結局是謀殺時。」

共和黨內其他聲音也砲聲隆隆。眾議員馬西(Thomas Massie)批評川普言論不當且不尊重；即將退休的共和黨議員貝肯(Don Bacon)更直言：「我以為這種話只會從酒吧裡的醉漢嘴裡說出來，而不是美國總統。」

民主黨方面同樣火力全開，參議員墨菲(Chris Murphy)痛批川普竟宣稱雷納夫婦因不支持他而自食其果，簡直是「病態」(sick)。

儘管遭受黨內外夾擊，川普15日在白宮授勳儀式上被問及此事時，態度依然強硬。他不僅拒絕道歉，還加碼攻擊死者：「我認為是他毀了自己...在事業上。他變得像個瘋子，患了『川普精神錯亂症候群』(Trump derangement syndrome)。」川普強調，他完全不喜歡雷納，認為這位導演對國家非常有害。

