名師控妻案外案／控妻詐財遭反殺 名教授遭爆載女學生回家獨處

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林靖曾多次帶女學生返回住處，有時一待2小時才離去。

在產官學界都有豐富經歷的國立台北大學教授林靖，近日控告擔任高檢署檢察事務官的妻子涉嫌詐欺，指控對方長期在生活開銷與出國費用上「亂花錢」，但隨著案件曝光案情出現大反轉，妻子不僅否認詐財，還反控林靖與女學生關係曖昧，曾多次帶女學生回家。

本刊調查，林靖過去婚姻亦曾爆出外遇爭議，如今再次捲入情感、金錢的法律攻防，林妻已蒐證準備提出侵害配偶權求償，真相如何有待司法機關查明。

台北大學國企所教授林靖控告擔任檢事官的妻子詐財，不過，他多次載女學生返家並貼心開門，也遭懷疑偷情。（示意圖）（AI繪圖FREEPIK生成，本刊美術組後製）

國立台北大學國際企業研究所教授林靖，曾任彰化縣副縣長及台鹽、台銀證券及台壽保投信等公司董事長，在政治、學術及金融界的名聲響亮，8年前梅開二度，娶了台灣高檢署李姓檢察事務官為妻，李女曾借調特偵組及專門施戴電子腳鐐的科技偵查中心辦事，夫妻一個在學界，一個在司法都享有盛名，郎才女貌羨煞周遭親友。

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林靖在學術界及金融圈的名聲響亮，他常分享投資術，吸引不少人聆聽。（翻攝TIA 台灣勵志協會臉書）

沒想到，外界以為的神仙眷侶卻貌合神離，日前林靖突然控告太太涉嫌詐欺。本刊調查，林靖去年底對李姓妻子提告，認為老婆亂花他的錢，包括二人出國旅遊開銷及生活雜支等一籮筐帳目，台北地檢署收到案件後，承辦檢察官已將案件發交由轄區警方先行調查，李女收到警方傳票後一頭霧水，直到製作筆錄才知道遭老公提告涉詐。消息一出，讓檢察界一陣譁然。

林靖元配質疑擔任公股銀行員的女學生（圖）與他丈夫互動密切，準備提出侵害配偶權求償。（讀者提供）

李女知道遭老公控告詐欺後難掩憤怒與委屈，消息傳開後才揭開林靖因地下情才惡人先告狀的內幕。知情人士透露，雖然林靖與妻子分居多時，但仍處於已婚狀態，近來卻又和一名官股銀行正妹銀行員往來頻繁，由於曖昧接送情被妻子撞見，雙方為此鬧得不可開交，讓檢事官妻子懷疑雙方關係不單純。

林靖在台北大學開設金融課程，吸引不少學生聆聽。

本刊致電林靖欲了解他控告妻子涉詐欺與妻子著手反控侵害配偶權的意見，至截稿前，仍未獲其回應。

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