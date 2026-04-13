名師控妻案外案2／金融董座游走產官學 林靖過往婚變爭議曝光

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林靖曾任國營事業與金控證券董座，金融實戰經驗豐富，授課精彩，吸引不少學生聽課。（翻攝TIA 台灣勵志協會YT）

本刊調查，林靖在國立台北大學國際企業研究所等校任職，過去擔任過公股銀行旗下的證券董事及國營事業與保險公司董事長，金融實務經驗非常豐富，即便上了年紀，但依舊風度翩翩，吸引不少女學生聽課，發生曖昧情的銀行員就是她的課堂上學生。

其實，李女早就發現老公與女學生過從甚密，他曾多次載著女學生返家，還貼心地先下車跑到副駕駛座旁，替女學生開車門，再讓女方下車，甚至多次載女學生回家共處一室，有時一待超過2小時才又載著女學生返家，二人互動明顯超越一般師生關係，十分親暱。

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知情人士轉述，林靖曾在一個月內密集載著女學生返回住處，二人孤男寡女共處一室，一待就是幾個小時才下樓。去年9月底，林靖提告前幾個月，李女到林靖位在台北市環河北路住處，夫妻又因為生活瑣事吵嘴，吵著吵著，李女便質疑林靖與女學生過從甚密，詎料，林靖惱羞成怒，直接叫太太離開，自此二人就再也沒互動，兩人婚姻關係邁向冰點。

林靖很可能因此先下手為強提告太太涉詐亂花他的錢反制，如今李女也不甘示弱，已掌握林靖和女學生不正常男女關係的證據，將委任律師對他提出侵害配偶權求償，透過司法調查讓真相攤在陽光下。

林靖在台北大學開設金融課程，吸引不少學生聆聽。

本刊調查，林靖情史豐富桃花不斷，曾有一段婚姻，10多年前與同樣擔任教授的蕭姓妻子對簿公堂，訴請離婚時，便遭妻子質疑與他與另名女子有曖昧關係。

本刊調查，林靖10多年前向士林地方法院提出離婚官司，指控擔任教職的蕭姓元配常大發脾氣，丟擲家裡物品，婚後10餘年間，對共同居住地點多所不滿，且經常不顧小孩，擅自搬離住家，並誣指他外遇，名譽是他第二生命，導致精神飽受折磨。

不過，蕭姓元配否認指控，認為當時林靖手機內留有與外遇女子的曖昧對話，法官曾當庭要求林靖提供手機，但他卻稱沒帶，她曾在2013年10月間，目睹林靖與外遇女子約會、吃飯、購物，她雖然心痛，但為挽回婚姻，仍選擇原諒而非深究，她愛丈夫、小孩及家庭，願盡一切努力挽回婚姻，林靖後來仍離婚，並再娶李姓檢事官。

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