名師齊聚六腳鄉揮毫送春聯 傳承藝文營造春節氛圍

[Newtalk新聞] 總預算持續遭國民黨、民眾黨於立院程序委員會擋下，但有藍委透露，將在今（9）日立法院協商中把TPASS等相關預算抽出來付委審查，但最終並未提出相關提案，引發關注。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱於院會休息後表示，實際協商過程中，國民黨根本未提及要抽出TPASS預算，且依法也「根本抽不出來」，批評相關說法恐怕只是對外放話。 鍾佳濱指出，本年度中央政府總預算早在去年8月底前，就已由行政院全案送交立法院審議，依法只能進行整體審議，而非任意拆分。他說明，今日表決時，民進黨嘗試透過變更議程，將今年度中央政府總預算列為討論提案並交付審議，但最終仍遭國民黨否決。 鍾佳濱表示，當國民黨堅持不審議年度總預算後，中央政府各項施政計畫，僅能在《預算法》第 54 條所規範的特定情況下，經立法院同意才能動支；然而，所謂「經立法院同意者」，並非授權立法院可以任意挑選、分配預算項目。 他直言，國民黨顯然抱持「國會獨大」的思維，誤以為中央政府總預算是國會的私有財產，想放行哪一項就放行哪一項，甚至等到人民敲碗、或藍營執政縣市因無力負擔而喊缺錢時，才打算放行 TPASS 這類受歡迎的預算。 鍾佳濱痛批，這

新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 發表留言