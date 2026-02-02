名店又少一家！ 「波波恰恰」悄熄燈 政大生：不想開學了

政大人一定知道這家，馬來西亞餐廳波波恰恰在一月底悄悄熄燈，不少政大人不捨。（圖／翻攝自臉書@波波恰恰）





政大人一定知道這家，馬來西亞餐廳波波恰恰在一月底悄悄熄燈，不少政大人不捨。說這家是熬夜趕報告後的深夜慰藉，現在再也吃不到了。

滿滿配菜的海南雞飯，或是來道炒粿條，只要菜一上桌，就能感受到濃厚的大馬風味。位在北市文山區政大附近的波波恰恰大馬風味餐，是許多政大人的共同記憶，學生表示，這家店是許多人深夜後的救贖，大雨滂沱時的溫暖，給了他們無數次「今天就吃這家吧」的安心感。

不過，店家已經在1月31日結束營業，政大校友會發文感嘆，熟悉的招牌還懸在那，鐵門卻已沉沉拉下，這份道別來得突如其來卻又無比真實，許多政大學生崩潰，回憶沒了，以後不知道要吃什麼了，不想開學了。也有不少校友不捨，說出社會後，下班都還會特地去外帶，現在居然關了，真的超級不捨。

