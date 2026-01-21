名店又-1 大提琴家陳世霖「ISM主義甜時」月底熄燈

因為租約到期和其他大環境變遷影響，將於月底熄燈。（圖／翻攝自店家Instagram）





知名大提琴家陳世霖在台北天母開甜點店，營業10多年。之前公告，因為租約到期和其他大環境變遷影響，將於月底熄燈，目前也沒有再另尋新店面的規劃。

俐落擠奶油畫圈，光是用看的就超療癒，烤好的達克瓦茲，再撒上一層雪白糖粉，讓人口水直流，還有各式口味的蛋糕，擄獲不少饕客味蕾。

知名大提琴家陳世霖在台北天母開的甜點店「ISM主義甜時」，營業10年累積超高名氣，不少人慕名而來。但日前在粉專用「畢業公告」4個字當開頭發文，說因為租約到期，跟其他大環境變遷影響，將於1月底與大家告別，也不會再有新店面。

忠實顧客表示不捨，但業者表示，將舉辦「甜點送到家」，只要購買指定品項就能免運，不少顧客表示，要趁營業尾聲，搭到這班甜點末班車。

