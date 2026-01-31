名店地圖》不願只當個少奶奶 顏瓊姿豪砸上億開餐廳

光鮮亮麗的豪門媳婦往往被貼上「不食人間煙火」的標籤，但互助營造少奶奶、基隆顏家第四代顏瓊姿卻選擇捲起袖子，在餐飲戰場廝殺。她在台北伊通街深耕十年，從咖啡廳「老爺．小花園」起步，一路擴張至中餐、法餐領域。她不隨波逐流做連鎖複製，而是以「連而不鎖」的策略，成功將夫家的飯店資源與個人美學結合，打造出獨特的餐飲聚落。

台北市伊通公園旁，午後陽光灑落在「Royal Petite Garden老爺．小花園」的戶外座位區，一位氣質溫婉的女性正指揮著員工調整植栽的位置。她是顏瓊姿，互助營造與老爺酒店集團副董事長廖年祈的妻子，也是基隆顏家第四代千金。

外界看顏瓊姿，是含著金湯匙出生的豪門媳婦，創業恐怕只是打發時間的遊戲。但十年過去，她用一張漂亮的成績單狠狠打破了這個刻板印象，她創立的豐麗保集團，不僅讓「老爺．小花園」在競爭激烈的台北咖啡廳市場屹立十年不搖，更在同一條街開出頂級中餐廳「玖尹Royal Joying Soirée」以及最新的法式私廚。

「剛開始我投了1,000萬做小花園，連我先生都問我：『有必要弄成這樣嗎？』外界也說我只是玩玩而已。」顏瓊姿坐在自己打造的餐廳裡，笑著回憶十年前的質疑，「但我很認真，我要做的不只是開店，而是要把飯店級的精緻餐飲帶到街邊。」

十年磨一劍 從咖啡廳到餐飲聚落

時間回到2015年，顏瓊姿看準伊通公園周邊的商務與休閒潛力，創立了「老爺．小花園」。當時台灣的咖啡廳多半只賣咖啡與輕食，餐點往往是配角。旅居日本十多年的顏瓊姿卻不這麼想，她堅持「餐廳就是餐廳」，咖啡廳不能只有飲料好喝，餐點也要有飯店水準。

「我一直覺得台灣餐飲業有個現象，咖啡廳的餐不強，餐廳的飲品則不夠精緻，所以我想做一個全方位的店。」這個堅持讓顏瓊姿的咖啡廳在開幕一年半後就回本，年營收突破3,000萬元，成為該商圈的指標名店。

有了咖啡廳的成功經驗，顏瓊姿的野心更大了。2020年，她總計砸下8,000萬元，將隔壁店面改造成時尚中餐廳「玖尹」，找來米其林級團隊助陣；近年，她又大手筆斥資4,000萬，將附近的店面轉型為法式私廚。短短幾百公尺內，顏瓊姿的餐飲版圖已成氣候，儼然是伊通街的「餐飲女王」。

「老爺．小花園」在伊通街屹立十年，如今已成為該商圈的指標名店。（圖／攝影中心）

顏瓊姿砸下8,000萬元開設時尚中餐廳「玖尹」。（圖／攝影中心）

自創「連而不鎖」心法 拒絕複製貼上

顏瓊姿經營上有自己的邏輯，當被問到為何不像一般連鎖餐飲集團一樣，快速複製成功的模式到其他商圈展店？她提出了一套獨特的「連而不鎖」經營哲學。

「很多人問我，小花園成功了，為什麼不開第二家？玖尹紅了，為什麼不去信義區？」顏瓊姿搖搖頭，語氣堅定地說：「我相信所謂的『連鎖』，應該是『連而不鎖』。我們在同一個區域，連結了後勤資源、連結了管理系統，但每一家店有各自的靈魂。」

在顏瓊姿的藍圖裡，連鎖不代表複製貼上，她希望在伊通公園周邊，打造一個滿足不同客層的餐飲聚落。「我不希望我的店長得一模一樣，每一家店都要有自己的個性，這樣才能在這條街上共存共榮，而不是自己打自己。」這種精耕細作的模式，雖然擴張速度慢，卻讓每一家店都紮得更深、活得更久。

廁所哲學 日本媳婦的龜毛堅持

顏瓊姿的成功，除了策略正確，更來自於她對細節近乎偏執的要求，而這種「龜毛」，源自她婚後隨先生旅居日本十多年的生活體驗。

「我在日本住了很久，對衛生非常在意。我常跟員工說，看一家餐廳好不好，先看廁所。」顏瓊姿說，她不相信一個廁所髒亂的餐廳，廚房能有多乾淨。因此，她旗下的每一家餐廳，廁所絕對是重點檢查項目，必須隨時保持明亮、乾燥、無異味。

這種「潔癖」也延伸到了廚房與食材。在籌備「玖尹」時，她為了打造符合飯店規格的廚房，不惜犧牲座位數，甚至因為通風管線位置不理想，要求設計師打掉重練，只為了讓廚師能在最舒適、衛生的環境下工作。「我看過太多餐廳為了省錢犧牲後場，但我認為，只有乾淨的環境，才能做出讓客人安心的料理。」

出身望族 豪門底氣轉化為創業養分

當然，能夠如此「任性」地堅持品質，與顏瓊姿深厚的家族背景不無關係。她出身台灣五大家族之一的基隆顏家，祖父是當年的「炭王金霸」，姑姑們嫁入板橋林家、永豐何家等豪門，連前總統李登輝也是姻親，夫家則是營造界龍頭互助營造。

從小見多識廣，讓顏瓊姿對「好東西」有著極高的敏銳度，而夫家在營造與飯店業的資源，則成了她創業最強的後盾。但她並不濫用這些資源，反而將其轉化為對品質的堅持。

「正因為我不愁吃穿，我更希望能做一些不一樣的事。」顏瓊姿看著自家餐廳，眼神裡閃爍著創業家的光芒，她不再只是那個被保護在豪門深宅裡的千金小姐，而是一位在餐飲戰場上，用十年時間證明自己實力的女企業家。