名店地圖》斥資8,000萬開中餐廳 她再找侯布雄副主廚開私廚

2020年，基隆顏家第四代顏瓊姿豪砸8,000萬開設頂級中餐廳「玖尹」，卻迎頭撞上疫情，她發揮營造業董娘的精神，趁勢將餐廳轉型為新派餐酒館，成功收服年輕食客；但她的野心不止於此，為了滿足高端客層對隱私與精緻細節的渴望，她再闢戰場，在隔壁低調開設法式私廚「君尹」。這一次，她不掛顯眼招牌，而是找來從汽修科轉行的天才廚師，把台灣在地食材以法式手法解構，打造出連老饕都驚豔的隱藏版私廚。

台北市伊通街的夜晚，呈現出兩種截然不同的世界。一邊是燈火通明、人聲鼎沸的中餐廳「玖尹Royal Joying Soirée」，時髦男女正舉著調酒配烤鴨；幾步之遙的巷弄內，卻藏著一間低調至極、採預約制的法式餐廳「君尹Brisé」。

這一動一靜、一中一西的兩個餐飲品牌，幕後推手都是同一人，就是互助營造媳婦、基隆顏家第四代顏瓊姿。她用「玖尹」展現了將飯店級中餐搬到街邊的霸氣，更用「君尹」證明了她挖掘人才、打造頂級私房菜的獨到眼光。

玖尹轉型時尚餐酒館 八千萬豪賭換來年輕客

時間拉回2020年，「玖尹」甫開幕就遇上新冠疫情，原本豪砸8,000萬元打造的華麗裝潢，瞬間面臨考驗。但顏瓊姿沒被嚇退，她發揮營造業重視基礎工程的性格，趁著疫情期間優化廚房動線與通風，堅持要給廚師最完美的舞台。

同一時間，顏瓊姿也敏銳察覺到市場風向變了，年輕人不再只想吃傳統大菜，他們要的是氛圍、是體驗。於是，她大膽將「玖尹」定位轉型為「新派中式餐酒館（Bistro）」。

「中菜為什麼不能很Chill？」顏瓊姿打破框架，不僅提供頂級港點與粵菜，更強化了酒吧元素。如今的玖尹，菜色上融合了西式擺盤與創意食材，像是招牌的「顏氏秘製黑金叉燒」依然鎮店，但更多的是像龍蝦腸粉這類精緻點心，吸引了大量年輕族群來此約會、打卡，成功讓這間斥資不斐的餐廳，從「長輩的飯堂」變身為伊通街的夜生活地標。

「玖尹」被定位成新派餐酒館，不僅提供頂級港點與粵菜，更強化了酒吧元素。（圖／攝影中心）

從汽修黑手到米其林副主廚 君尹的靈魂人物

如果說「玖尹」展現的是顏瓊姿的企圖與規模，那麼「君尹Brisé」就是她細膩打磨、回歸料理本質的另一面。而撐起這家法式私廚的靈魂人物，是一位年僅34歲、背景卻極具傳奇色彩的主廚江丕禮（Chef Pili）。

很難想像，這位能在餐盤上展現細膩法式美學的主廚，高中念的竟是汽修科。江丕禮以前是個「拆解零件的黑手」，後來因為迷戀母親的家常菜香與市場人情味，毅然轉攻餐飲，這段理工背景，反而讓他對料理的「結構」與「精準度」有著異於常人的執著。

顏瓊姿看中了他曾任職於台北米其林二星餐廳L’Atelier de Joël Robuchon（侯布雄）長達5年的資歷，更欣賞他從基層一路爬升到副主廚的韌性，於是放手讓他掌勺「君尹」。

江丕禮（左二）以前是個「拆解零件的黑手」，如今成了法式料理主廚。（圖／攝影中心）

拆解冬日記憶 湖南臘肉入法菜的驚喜

在顏瓊姿的支持下，江丕禮將「君尹」打造成展現個人料理語言的舞台。以本季冬季菜單「冬憶暖藏」為例，他將傳統法式料理與台灣在地記憶做了大膽的結合。

像經典的「南法燉菜（Cassoulet）」，江丕禮巧妙地用充滿年節風味的「湖南臘肉」取代傳統香腸，搭配澳洲和牛舌與慢燉白豆，臘肉的煙燻鹹香與法式燉菜的溫潤意外合拍，讓吃慣山珍海味的顏瓊姿也讚不絕口。

主菜「澳洲海濱和羊」則展現了江丕禮對香料的精準掌控，運用開心果、杏桃與冬日香料，堆疊出溫暖的層次；而來自和歌山的「劍旗魚腹肉」，佐以西班牙臘腸與琴酒奶油醬，海陸油脂在口中交融，展現了極致的豐潤感。

主廚將澳洲海濱和羊搭配開心果、杏桃及冬日香料，堆疊出溫暖的層次。（圖／攝影中心）

隱密預約制 顏家千金的待客之道

「君尹Brisé」的客單價不斐，晚間套餐3,880元起跳，但顏瓊姿堅持不掛大招牌、不做過路客，採全預約制。這裡就像是她的私人招待所，只有懂門道的饕客才能一探究竟。

採訪這天，顏瓊姿遊走在兩家店之間，一邊熱情招呼中餐廳的滿座賓客，一邊在法式私廚裡細細品嚐主廚剛端上的澄清雞湯。從熱鬧喧囂到靜謐優雅，顏瓊姿在短短一條伊通街上，完成了她對餐飲世界的完美想像。