名店地圖》百億家族圍爐也吃這一味 顏瓊姿把「燕窩金磚」端上桌

農曆春節即將到來，身價百億的基隆顏家第四代、互助營造廖家媳婦顏瓊姿，家裡的圍爐宴究竟吃什麼？這位豪門女主人，今年不藏私，直接把自家餐桌上的菜單端出來，她不僅逼主廚熬出耗時48小時的黃金湯，為了致敬家族發跡史，還把燕窩做成「金磚」吃下肚，要讓全家大小在圍爐夜，把富貴與好運通通吃進去。

再過兩週就是農曆春節，當家家戶戶正忙著最後採買、備料時，身價百億的基隆顏家第四代、互助營造廖家媳婦顏瓊姿，早已準備好要在明晚的圍爐宴上，端出一道道「含金量」超高的開運大菜。

對於顏瓊姿來說，年夜飯不只是吃豐盛，更要吃「意頭」。她領軍的時尚中餐廳「玖尹」，今年推出的年菜正是顏家圍爐的翻版。本報在小年夜帶您搶先直擊，這張傳承自「炭王金霸」家族的餐桌，究竟藏了什麼富貴秘密？

致敬礦王祖先 圍爐把「金磚」吃下肚

「圍爐這天，這道菜絕對是亮點。」顏瓊姿指著眼前外型方正、閃著金黃色澤的「燕窩南瓜慕斯」，眼神裡透著驕傲。

這道菜外型宛如一塊塊閃亮的「小金磚」，讓人直接聯想到基隆顏家百年前以開採金礦、煤礦起家，富可敵國的輝煌歷史。為了在除夕夜復刻這份貴氣，顏瓊姿要求主廚採用繁複的水浴法，將融合了山藥、魚漿、奶油乳酪的蛋糊細火慢蒸定型，上方奢華地綴以晶透燕窩。

顏瓊姿笑說：「這道菜寓意『金玉滿堂』，全家人一起吃下這塊金磚，來年肯定旺。」

左下角是「燕窩南瓜慕斯」，外型宛如一塊塊閃亮的「小金磚」。（圖／取自玖尹臉書）

香茜龍蝦石榴粿 把財富包進袋子裡

另一道前菜是外型精巧的「香茜龍蝦石榴粿」，以晶瑩剔透的水晶皮，將龍蝦、草蝦、洋地瓜與香菜（香茜）緊緊包裹，捏成傳統「石榴」的形狀，看起來就像是一個個鼓鼓的「錢袋」或「錦囊」。

「這道菜寓意『招財進寶、多子多孫』。」顏瓊姿笑說，石榴在傳統文化中本就象徵多子多福，做成錦囊形狀更是把財氣都包了起來。一口咬下，滿滿的海味鮮甜在口中爆開，彷彿也把新一年的好運氣與財氣，通通吃進肚子裡。

「香茜龍蝦石榴粿」這道菜有著招財進寶、多子多孫的寓意。（圖／攝影中心）

老廣東的陳年富貴味 加上鴻運當頭的霸氣

而年夜飯中，一定要有的菜餚就是魚，代表「年年有餘」。顏瓊姿特別準備了「鹹金桔蒸龍虎斑」，選用肉質細緻彈牙的龍虎斑，亮點卻是上頭不起眼的「鹹金桔」，利用鹹金桔特有的陳年甘醇果香，引出魚肉的鮮甜，去腥解膩又開胃；此外，金黃色的金桔點綴在魚身上，不僅視覺上帶有「大吉大利」的好兆頭，鹹酸回甘的滋味，更寓意著家族長長久久的甘甜餘韻。

為了討個「紅」運當頭的好口彩，顏瓊姿打破傳統，還端出色澤紅豔的「紅咖哩龍蝦」。這道菜大膽融入南洋風味，以香濃的紅咖哩醬汁煨煮整隻鮮活龍蝦，紅通通的醬汁象徵「鴻運當頭」，龍蝦霸氣的姿態則代表「龍馬精神」，不僅視覺效果驚人，濃郁微辣的口感更讓人食慾大開，是圍爐桌上最受年輕一輩歡迎的搶手菜。

過年圍爐一定要有魚，象徵年年有餘。（圖／攝影中心）

色澤紅豔的「紅咖哩龍蝦」，象徵鴻運當頭。（圖／攝影中心）

自家圍爐也喝這味 48小時黃金湯壓軸

至於圍爐宴的壓軸，絕對是那甕熱騰騰的「玖尹排翅佛跳牆」。「我們家自己也會吃，所以這鍋湯絕對不能馬虎。」顏瓊姿透露，這甕湯的湯底是用老母雞、金華火腿、赤肉等上等食材，耗時整整48小時慢火精燉而成，完全不加化學粉料，直到呈現清澈透亮的金黃色澤。

這碗「黃金湯」喝下去嘴唇會黏，膠質滿滿，搭配嚴選的排翅、六頭鮑、烏參、花膠等頂級海味。顏瓊姿自信地說：「這就是我們家過年的味道，溫暖、豐盛，而且真材實料。」

從致敬家族歷史的金磚慕斯，到費時兩天熬製的黃金湯，顏瓊姿將豪門對於「吃」的講究與家族記憶，全濃縮在這一桌年菜裡，希望吃的人可以感受到，她對新的一年最慎重的期待。