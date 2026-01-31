名店地圖》相親隔天就認定是她 顏瓊姿預告為愛夫開日料店

在伊通街打造多家餐廳的顏瓊姿，背後有個最強力的靠山，就是互助營造與老爺酒店集團副董事長廖年祈，這位連台積電都要找他蓋廠的低調大亨，當年相親時是個「白淨書生」，沒想到隔天就展現霸氣，直接要求與顏家千金交往。這股「認定了就不放手」的堅持，也延續到對妻子的支持。為了回報丈夫多年的包容，顏瓊姿預告，下一間店將為愛夫開設他最愛的日式料理。

在伊通街的餐飲戰場上，顏瓊姿是揮斥方遒的女將軍，手握咖啡廳、中餐廳與法式私廚三家餐廳。但脫下董事長的套裝，回到擁有三個兒子與一位百億身價丈夫的家中，她瞬間變回了那個被寵溺的小女人。

外界看顏瓊姿，是基隆顏家第四代千金，夫家則是國內營造業龍頭「互助營造」。這場看似門當戶對的豪門聯姻，背後其實有一個比偶像劇還不科學的開場。

白淨書生的直球對決 嚇壞顏家千金

「我們第一次見面，是在一位長輩家裡。」談起與先生、互助營造與老爺酒店集團副董事長廖年祈的初相識，顏瓊姿臉上泛起少女般的羞澀，「那時候只覺得他是個白白淨淨的男生，也沒有多帥，兩個人甚至沒什麼互動。」

原以為只是一場行禮如儀的豪門相親，沒想到廖年祈對這位氣質出眾的顏家千金一見鍾情。顏瓊姿笑著回憶：「結果隔天他竟然就說要跟我交往。我當時心想：『我的媽呀，什麼都不知道就要交往了？』」

面對這突如其來的「直球對決」，顏瓊姿在母親與長輩的撮合下，糊里糊塗地展開了戀情，最後修成正果；婚後，她隨先生旅居日本十多年，廖年祈雖然話不多，卻用行動展現了對妻子的無限包容。

「我剛開始創業做餐飲，他嘴巴上說『有必要弄成這樣嗎？』、『你只是玩玩吧』，但每當我餐廳裝潢好、菜色研發出來，他總是第一個試吃的忠實顧客。」顏瓊姿說，先生的支持不是甜言蜜語，而是默默買單與陪伴。

互助營造的百億實力 連台積電都找他蓋廠

提到廖年祈，就不能不提他背後的「互助營造」。這家成立超過70年的老牌營造廠，由廖家（廖萬應家族）與林家（林清波家族）共同創辦，雖然沒有上市櫃，實力卻深不可測。

翻開互助營造的履歷，幾乎就是一部台灣經濟發展史。從台北捷運淡水線、信義線，到台北南山廣場、高雄世運主場館，都有互助的身影；更驚人的是，在科技業，互助營造幾乎是「晶圓廠製造機」，包括台積電從6吋到12吋廠，以及Fab 18廠房，都是由互助營造一手興建。

身為百億營造帝國的二代，廖年祈個性低調內斂，與活潑外向、充滿創意的顏瓊姿形成完美互補。顏瓊姿打趣地說：「他是做工程的，講求精準、理性；我是做餐飲的，講求感性、氛圍。我們在家裡常常是『理性與感性』的戰爭，但最後通常是感性贏了。」

顏瓊姿大兒子廖憲曜遺傳了父親的工程基因，目前已進入互助營造擔任董事長室特助。（翻攝自TLPGA官網）

下一個十年 為愛吃日料的他圓夢

如今，顏瓊姿在伊通街的餐飲版圖已然成形。從小清新的咖啡廳、熱鬧的中式餐酒館，到優雅的法式私廚，似乎已經滿足了所有的客層，但她的拼圖其實還少了一塊，「未來，我還要挑戰日式料理。」

為什麼是日料？答案充滿了「閃光」。原來，旅居日本多年的廖年祈，最鍾情的還是日式口味。「他很喜歡吃火鍋，喜歡那種單純、吃得出食材原味的日式料理。」顏瓊姿說，前三家店或多或少都是為了實現自己的餐飲夢，而接下來這家店，她是為了先生而開。

「我想弄一個讓他下班後，可以很放鬆、吃著喜歡的鍋物、喝點清酒的地方。」這句話，大概是這位伊通街女王最霸氣也最溫柔的告白。

豪門媽媽經 三子各展長才

除了是好妻子，顏瓊姿也是三個大男孩的母親，對孩子的教育，她採取了相對開明的態度。

大兒子廖憲曜遺傳了父親的工程基因，畢業於台大土木與營建管理研究所，目前已進入互助營造擔任董事長室特助，準備接班；二兒子則對餐飲展現高度興趣，經常跟在顏瓊姿身邊巡店、學習管理，被視為她餐飲事業的潛在接班人；三兒子年紀尚輕，也正依循自己的志向發展，目前準備到海外念研究所。

而10年前那個被質疑「玩票」的貴婦，如今在台北餐飲圈已佔有一席之地，顏瓊姿證明了，豪門媳婦不一定要活在夫家的光環下，她可以既是百億董娘，也是伊通街上最閃亮的女王。而她與廖年祈的愛情故事，也將隨著下一間日料店的開幕，繼續寫下甜蜜的篇章。