名店堂兄弟口角「要他死」 堂弟揪友開車撞飛堂哥

屏東自由路上發生轎車撞飛行人的意外，原本以是單純車禍，後來傷者的家屬痛批根本是有計畫犯案，因為開車撞人的就是傷者的堂弟和友人。上午陳姓被害人到堂弟家買湯圓，二人爆發口角，晚上被害人就被堂弟撞，堂弟及友人被依殺人未遂罪送辦。被撞的堂哥家開魯粿仔店，堂弟家開湯圓店，都是屏東九如的名店，到底有何深仇大恨，警方正在調查。

屏東自由路上的監視畫面，看到陳姓男子走在路邊，正要去健身房，後方的白色自小客開來，直接把他撞飛，路人以為是單純的車禍，連忙通報119。

119人員vs.傷者：「站得起嗎站得起嗎，（OK）。」

119把傷者陳姓男子送醫後，母親氣憤PO文指不是單純車禍，開車衝撞的是兒子的堂弟。堂弟家是在九如的知名湯圓店，生意非常好，陳姓男子早上去買湯圓，和堂弟爆發口角，晚上9點陳姓男子要去健身房，堂弟開車載著朋友從後面撞飛他。目擊路人說，堂弟還下車拿棍棒想打人。

鄰居：「（你們有沒有聽他媽媽一些抱怨之類的），沒有沒有，（沒有聽說什麼家族糾紛），沒有沒有。」

而開湯圓店的堂弟家人，則說不是故意衝撞，而是堂弟看到堂哥在前面，要打招呼不小心撞上。

堂弟親屬：「他只要跟他打招呼，那個紅燈加油門踩錯而已嘛，只是要跟他打招呼而已嘛，就這樣嘛，他們二個之前沒有發生，沒有什麼原因啦，沒有啦沒有啦。」

屏東分局偵查隊副隊長王登永：「員警到場後深入查證，發現現場非屬單純交通事故，實為故意傷害案件，經查陳姓犯嫌與被害人先前存有嫌隙，於當日晚間在屏東市自由路發生蓄意衝撞情事。」

警方依殺人未遂將陳姓堂弟及友人送辦，而受傷的陳姓堂兄家裡開的是魯粿仔店，因為他住院沒有開店，堂弟家則是湯圓店，二家都是在地知名的店家，相距不到500公尺，為何堂兄弟爭執險些鬧出人命，仍待警方調查。

