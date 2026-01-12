名店外帶「鹹蛋苦瓜」份量僅半 業者澄清：拿錯盒子

台南市 / 綜合報導

有民眾日前到台南市一間牛肉湯名店，外帶「鹹蛋苦瓜」，回家打開，份量竟然不到盒子的一半，當下傻眼，當事人事後PO網，也引發其他網友撻伐，質疑店家是「變相漲價」，業者則回應，當時是其他員工拿成大盒子外帶，視覺上才會看起來比較少，但實際上，內用和外帶份量都是固定的，沒有少給。

鹹蛋苦瓜，炒的油油亮亮，台南這間牛肉湯名店，24小時不打烊，是不少老饕口袋名單，大家來店光顧，幾乎都會點鹹蛋苦瓜，這道時蔬，不過日前有人外帶回家，發現份量竟然不到盒子的一半，當下傻眼，事後PO網抱怨，也引來網友撻伐，質疑店家是「變相漲價」。

其他民眾：「因為它看起來就沒有裝很滿啊，看起來就只有一點點，然後被擠到旁邊，是可以用小盒子裝就好，因為它(盒子)那麼大，裝一點點而已，也不好看啊，應該用類似人家裝肉燥飯那種裝，就不會感覺很少，賣100元應該還好，現在物價。」

實際詢問店家則解釋，當時消費者反應的餐點，可能是員工拿成大盒子來裝，視覺上才會看起來份量比較少，台南市牛肉湯業者：「他(員工)應該是紙盒裝錯，我們份量都是一樣的。」台南市牛肉湯業者VS.記者：「這是正確的，(正常便當盒裝的)，(如果用大的裝)，會變這樣。」

店家強調，外帶或室內用，份量都是秤過、固定的，不會少給，若是用正常的外帶盒裝，就能占滿整個盒子，其他民眾：「(這是正常的)，這樣就對啊，這樣還可以，這樣100元，可以，如果這樣我覺得合理，那樣(大盒)就不合理。」

有些人覺得份量真的有變少，但也有人認為是正常狀況，物價上漲，如何在成本和顧客滿意度上取的平衡，成為店家一大考驗。

