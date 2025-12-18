名店宋江餡餅粥、京鼎樓也違規！北市抽驗豆製品不符規定名單全曝光

北市抽驗市面豆製品，「宋江餡餅粥」「京鼎樓小吃店」等6間店家產品不符規定。（翻攝台北市衛生局網站）

台北市政府衛生局最新抽驗市售豆製品結果出爐，知名小吃店「宋江餡餅粥」、「京鼎樓小吃店」也在名單中，檢出防腐劑或殺菌劑不符規定。衛生局提醒消費者，相關產品已要求下架，非目前販售商品，購買時應優先選擇完整包裝、標示清楚的產品，以保障食安和自身健康。

台北市政府衛生局近期針對市售豆製品與豆漿執行抽驗，涵蓋傳統市場、超市及餐飲店家等，共計抽驗85件，檢測苯甲酸（防腐劑）、過氧化氫（殺菌劑）以及基因改造黃豆等項目。結果顯示，有7件產品不符規定，不合格率達8.2%。

不符規定的產品中，包括3件豆腐產品檢出苯甲酸、2件豆干產品苯甲酸超標、以及2件干絲產品檢出過氧化氫，其中1件干絲同時檢出苯甲酸超標。衛生局已要求販售場所立即下架，並追查來源，如為外縣市製造商，已移請轄管衛生局查處。違規產品依《食品安全衛生管理法》第18條及第47條規定，可處製造業者或責任廠商新臺幣3萬到300萬元罰鍰。

衛生局表示，「苯甲酸」為合法防腐劑，但只可使用於豆皮豆乾類產品，如豆干、豆干絲、豆皮、豆包等，且用量不得超過0.6 g／kg，不得使用於豆腐類產品。過氧化氫（雙氧水）不得殘留於食品中。衛生局呼籲業者應遵守法規，勿濫用添加物，也提醒民眾購買時注意標示、選擇信用良好的廠商及冷藏保存，以維持產品新鮮。

北市抽驗豆製品違規名單：

1.宋江餡餅粥：板豆腐／苯甲酸 0.2 g/kg（不得檢出）

2.京鼎樓小吃店：板豆腐／苯甲酸 1.46 g/kg（不得檢出）

3.全之鄉飲食店：豆干／苯甲酸 1.43 g/kg（限0.6 g/kg以下）

4.全之鄉飲食店：豆干絲／過氧化氫陽性（不得檢出）

5.環南素食行（環南素食大批發）：豆干／苯甲酸0.88 g/kg（限0.6 g/kg以下）

6.榮濱商圈-茂億食品行（天然素食批發商）：干絲／0.71 g/kg、過氧化氫陽性

7.內湖無市招攤販：豆腐／苯甲酸 0.35 g/kg（不得檢出）



