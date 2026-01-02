名店年菜早鳥預購攻略！3招上桌秘訣擺出澎湃團圓宴 紅豆食府佛跳牆組2千有找快搶
歲末年終聚會機會多，朋友相聚、家人團圓，在家一起圍爐聊天吃飯最溫馨！想在家享受名店餐廳料理，又想要「看起來澎湃又有面子」，關鍵在於組合與上桌技巧。
第一個技巧：主菜要選功夫菜。
建議主菜、湯品與海鮮三類必備，主菜可選紅燒豬腳、東坡肉或招牌雞湯，湯品則推薦佛跳牆或人蔘雞湯，份量感十足又能溫暖全場，再搭配一道干貝、蹄筋或鮮蝦類海鮮菜色，讓整桌料理更顯大器、食材質感瞬間拉高。
第二個技巧：裝盤決定視覺氣勢。
冷凍年菜加熱後，建議換上陶鍋、鑄鐵鍋或瓷盤，再加上蔥絲、香菇、枸杞或香菜點綴，佛跳牆加幾朵香菇、雞湯灑上蔥花，東坡肉旁擺上刈包或青江菜，就能營造「名店宴客級」的擺盤效果，看起來澎湃度立刻提升。
第三個技巧：加熱順序要聰明安排。
建議先加熱湯品與滷製類主菜，因為保溫時間長、不易失溫；接著再處理油飯與米糕；海鮮類則放在最後上桌，才能保留最佳口感，這樣不僅節省瓦斯爐空間，也能讓每道料理維持在最適口的狀態。
掌握以上三大聚餐秘訣，就能讓年節餐桌既體面又不手忙腳亂，接下來，這篇也將精選口味到位、組合澎湃、價格更超值的年菜清單，早鳥最低5折起，等於用一半價格就能把五星級料理搬回家！
年菜賞味 早鳥預購5折起
1.熱銷話題！紅豆食府嚴選珍鮑佛跳牆+鎮瀾宮福滿豬腳麵線
原價2480元 特價1980元
限量 售完為止
提到台灣經典辦桌美味，老饕們難忘「紅豆食府」的經典滋味，這個陪伴無數家庭走過重要相聚團圓的餐廳，令人難忘的好滋味，尤其招牌的「珍鮑佛跳牆」，濃郁湯頭融合干貝、鮑魚、花膠等十多種珍貴食材，一掀開盅蓋就香氣四溢讓人口難忘，過去想在家吃到這道功夫菜，要提前好幾週預訂，這次推出的超值組合一次擁有兩道鎮店之寶，原價2,480元的豪華雙享組，限時特價只要1,980元，等於用不到8折的價格，就能把過去餐廳排隊名菜帶回家！
2. 熱銷話題！老協珍 經典年菜6件組
3609元
限量 售完為止
擁有百年歷史的老字號老協珍，從頂級乾貨起家到販售年菜，用料大方、口味精緻深受老饕喜愛，期待已久的年菜預購推出《老協珍經典年菜6 件組》，以澎湃食材與經典功夫菜系受到關注，佛跳牆內可見鮑魚、烏參、干貝等高級食材，另搭配烏參牛腩煲、冰糖豬腳、京都排骨與櫻花蝦干貝飯等主菜組合，可滿足長輩、親友與小家庭不同族群的需求，主打傳承四代工法、不使用味精與化學調味品，口味溫潤、食材風味自然釋放，不管是平常家庭聚餐或是當年夜飯都非常討喜！
3. 熱銷話題！果貿吳媽家 六六大順6道年菜組
原價11699元 特價6666元
限量 售完為止
「果貿吳媽家」年菜在年節市場中人氣持續攀升，堅持以傳統工法復刻經典手路菜，像員外雞湯、獅子頭等招牌料理皆採長時間熬煮、慢火細燉，是令人懷念的功夫菜，食材用料上真材實料，例如干貝米糕採整顆干貝，牛三寶選料紮實，每道料理都吃得到滿滿心意，這次話題度極高的「果貿吳媽家 六六大順6道年菜組」特價6,666元，澎湃又有吉祥寓意，整套送長輩當年節禮，一定能滿足長輩的心。
4. 熱銷話題！洽富氣冷雞 X 國宴主廚溫國智-極品年菜八品盛宴
原價4980元 特價3299元
限量 售完為止
國宴主廚溫國智監製的年菜系列，向來以細膩台式宴席風味著稱，強調層次分明的醬汁、真材實料的用料與五星餐廳同等級，像佛跳牆、蹄膀與功夫菜系都能兼顧長輩喜好與年輕人口味，此次推出的極品年菜八品盛宴，更被網友封為「高CP值圍爐神組合」，整組規劃八道澎湃菜色，兼具湯品、主菜與分享料理，一次滿足四到六人團圓餐桌需求，年節上桌不僅省時省力，更能保有宴席料理應有的氣勢，限時回饋價只要3,299元，正在物色高質感又划算年菜的家庭來說，這套是今年不可錯過的超值好康！
5. 熱銷話題！饗城+呷七碗+大甲王記 五金招財菜組
原價2538元 特價2288元
限量 售完為止
親友聚餐時能把在地名店的招牌手路菜端上桌，既有面子也有溫度，這款「饗城＋呷七碗＋大甲王記 五金招財菜組」集結三大人氣年菜品牌，結合辦桌才吃得到的暖心台菜，一次滿足不同世代的味蕾記憶。饗城以澎湃台菜與宴席級份量見長，象徵好運滿載；呷七碗主打清爽不膩、耐吃家常味，道道充滿團圓寓意；大甲王記則以代表作芋頭料理與台式傳承聞名，讓圍爐桌上更添特色巧思，現在一次就能吃到三大名店熱門菜的組合，推出限時優惠2288元，讓民眾用更親民的價格，把名店功夫菜、家常療癒味與年節好彩頭一次帶回家！
6. 熱銷話題！祥和 松露油飯500g
原價520元 特價380元
限量 售完為止
油飯在年夜飯中代表著團圓、喜氣、富足，加了松露的油飯有加成豪華貴氣的象徵，祥和松露油飯以特製醃料與傳統蒸製工法講究火侯與時間，將糯米粒粒分明、香氣層層堆疊，再以松露入味畫龍點睛，呈現出鮮、香交織的豐富口感；香菇與配料在口中綻放層次，既保留經典台式油飯的靈魂，又多了一份高級宴席感，讓饕客一吃就愛上，早鳥特價380元，超值多買兩組放冰箱，年前聚餐、春節期間隨時都能端上桌！
7. 熱銷話題！華得水產 東港年菜9件C組
原價5980元 特價3180元
限量 售完為止
台灣人喜歡吃海鮮，被網友譽為「海鮮料多、草蝦大隻」的華得水產年菜預購來了！這次早鳥9件組特價3180元，被形容為「整桌有滿滿海味香氣」的年菜組，有網友分享之前實際開吃心得，直呼「湯頭非常清甜、喝得到海味」、「海鮮吃起來很新鮮」，這次大受歡迎的「東港年菜9件C組」推出限時好康，原價5980元，特價只要3180元，就能把整桌海鮮豪華年菜直接帶回家，年節將近，想用海味展現滿滿誠意與祝福，不妨趁優惠入手！
8. 熱銷話題！美心 金馬獻瑞精緻原味雞蛋卷禮盒
459元
隨著農曆春節腳步接近，伴手禮市場買氣逐步升溫，年節贈禮強調喜氣與好兆頭，最受青睞的是能「共享」的禮品，如餅乾禮盒、蛋捲等，主打精緻包裝與經典風味的「美心金馬獻瑞精緻原味雞蛋卷禮盒」，香酥層次與溫潤蛋奶香氣，適合全家大小共享，香酥層次與溫潤蛋奶香氣，適合全家大小共享，早鳥不到500元就能入手經典老店美心的熱門款式，超值的禮盒叫搶手，可能在春節前夕會缺貨，建議有送禮需求的民眾趁這波早鳥快備貨！
