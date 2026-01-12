名店撤、人潮散！「台北小京都」榮景不再 居民嘆：好冷清

生活中心／倪譽瑋報導

榕錦時光生活園區充滿日式建築、特色名店，有讓人來到日本的感覺，被譽為「台北小京都」。（圖／翻攝自榕錦時光生活園區臉書）

位在台北市大安區的「榕錦時光生活園區」日式風格濃厚，且從捷運站步行就可到，被譽為「台北小京都」曾吸引眾多人潮。如今部分名店撤出，來訪人次也減少，有作家評論，榕錦時光已榮景不再，在地攤商與附近居民也對園區冷清感到可惜。而榕錦時光的營運公司則回應，園區將迎來換約裝修、品牌更迭，會確保文化繼續傳承。

榕錦時光生活園區原為日治刑務所官舍古蹟，曾是全台規模最大的日式宿舍群，經過老屋翻新後，宿舍群被打造成充滿日式風格的園區。榕錦時光在2022年開幕初期，有「世界咖啡冠軍」興波咖啡等知名品牌進駐，其位置鄰近捷運東門站、交通方便，一度吸引不少旅客爭相來打卡。

根據《東森新聞》報導，園區內名店如興波咖啡、好丘貝果陸續在2024年、2025年結束營業，如今部分店家門口貼上「品牌調整中」、「暫停營業」等公告，可容納16個店家營業的園區，已有4間貼出「Coming soon」正在出租中。有作家感嘆榕錦時光園區已榮景不再。

不少攤商、周邊住戶也對商圈漸漸冷清感到可惜；對此，榕錦時光營運公司表示，目前園區即將換約裝修、更迭品牌，也會持續與社區溝通人潮可能帶來的噪音、交通阻塞問題，並做出調整。

