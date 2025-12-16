名店老闆撞死清潔員！網灌爆1星負評 Google地圖被改「殺人酒駕美食」

社會中心／林昀萱報導

23歲清潔員遭鄭男酒後駕駛賓士車衝撞亡。

台南安平區16日上午發生死亡車禍，23歲的清潔女員工在執勤時慘遭鄭姓男子酒後駕駛賓士車高速追撞，下半身粉碎性骨折並引發多重外傷死亡。鄭男遭起底是安平知名「扒趴鴨」鹽酥鴨店的老闆，酒駕撞死人消息傳出後，店家Google評論被灌爆僅剩1.4顆星，還被改名為「台南安平酒駕待撞推薦｜殺人兇手酒駕駕酒酒鴨酒駕美食」。

這起事件發生在16日上午8時許，48歲鄭男在安平區慶平路酒後駕駛賓士自小客車追撞一輛正在執行收運作業的垃圾車，撞擊力道強大，造成23歲陳姓女清潔員當場傷重不治。警方到場對鄭男進行酒測，酒精濃度高達每公升0.95毫克，嚴重超標近三倍。檢方相驗後，初步認定死者因車輛撞擊導致下半身粉碎性骨折並引發多重外傷死亡。

廣告 廣告

台南安平發生酒駕撞死清潔員的不幸事故，肇事男子喝了一整夜，被救出時竟還聲稱自己沒有開車。（圖／翻攝自台南式臉書）

肇事者鄭男是安平知名「扒趴鴨」鹽酥鴨店的老闆，據悉他前一晚與朋友聚餐後又到酒吧續攤，一路狂歡到天亮才駕車返家，在離家僅約200公尺處發生致命車禍。事故發生後，鄭男因腳部骨折被困在車內，被救出時身上散發濃烈酒味，一度語無倫次辯稱自己沒有開車，還謊稱有叫代駕，激怒了現場民眾及家屬，險些遭圍毆。

鄭男酒駕撞死人，經營的鹽酥鴨店遭負評灌爆並改名。（圖／翻攝自Google評論）

事件傳出後，鄭男經營的鹽酥鴨店名下社群帳號遭灌爆已暫時關閉，Google地圖評價也遭大量負評洗版，店名也遭網友炎上更改為「台南安平酒駕待撞推薦｜殺人兇手酒駕駕酒酒鴨酒駕美食-垃圾安平總店 更改地址至法務部矯正署臺南看守所」。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

高虹安涉貪逆轉！四叉貓大喊崩潰 質疑「大水庫理論」成脫身關鍵

金主供出黃國昌／台派金主應訊認匯款千萬 證明黃國昌才是凱思幕後老闆

網友要賴清德「滾出中國」夢多開轟嗆爆 網讚：九州真男人不是叫假的

賓賓哥坑粉斂財／「公益網紅」賣佛牌坑粉 賓賓哥遭爆斂財破億霸凌粉絲

