名店老闆撞死23歲女清潔員引眾怒 Google被改「殺人酒駕美食」

駕駛大白天爛醉撞死清潔員。（圖／台南市消防局提供）

台南知名鹽酥鴨店48歲鄭姓老闆於昨（16）日酒駕高速撞上執行作業的民間垃圾車，造成23歲陳姓女清潔隊員傷重不治。消息曝光後，鄭男店面立即被當地網友揪出，店名還被更改為「殺人兇手酒駕美食」；隨後他因否認犯行，遭裁定羈押，網友再將店家名稱加上「更改地址至法務部矯正署台南看守所」。

16日上午8時許鄭男在安平區慶平路酒後駕駛賓士自小客車，高速追撞一輛正在執行收運作業的垃圾車，造成23歲陳姓女清潔員當場傷重不治。警方到場對鄭男進行酒測，酒精濃度高達每公升0.95毫克，嚴重超標近三倍。據悉他前一晚與朋友聚餐後又到酒吧續攤，直到天亮才駕車返家。

事發後，鄭男因腳部骨折受困車內，被救出時身上散發濃烈酒味，一度語無倫次稱「自己沒有開車」，還謊稱有叫代駕。檢方因鄭男否認犯行，甚至指自己經濟狀況欠佳，隨即聲請羈押，法院當晚裁定羈押獲准。

而鄭男犯行曝光後，遭起底是安平知名鹽酥鴨店老闆，店家Google評論被灌爆負評，一度僅剩1.4顆星，還被改名為「台南安平酒駕待撞推薦｜殺人兇手酒駕駕酒酒鴨酒駕美食」；臉書粉絲專頁也緊急關閉。

隨後法官宣布收押消息後，店家名稱又被網友加上「更改地址至法務部矯正署台南看守所」。但因短暫時間出現大量多則低星評論，Google在自動偵查後予以刪除，目前Google評論又回到4.5顆星。而轄區警方憂心店面遭人砸店，目前已加強巡邏，防範過激行為發生。

（圖／翻攝自Google）

