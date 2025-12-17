名店老闆撞死23歲清潔員…遭爆列「民眾黨特約商家」 台南黨部急發聲

23歲陳姓女清潔人員在台南市安平區慶平路執行工作時，被48歲鄭姓男子駕駛的賓士汽車自後追撞，當場死亡。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南安平昨（16）日清晨發生酒駕命案，23歲陳姓女圾垃車隨車人員在收取垃圾時，被48歲鄭姓男子高速衝重身亡，事後經酒測高達每公升0.95毫克，更遭到起底是知名鹽酥鴨店老闆。有媒體報導，鄭男經營的鹽酥鴨名列「民眾黨台南市黨部特約商家」名單，引發討論。對此民眾黨台南市黨部昨晚發聲明，強調酒駕零容忍，並以高標準要求黨內公職與幹部，相關紀律規範從未鬆動。

根據《記者爆料網》報導，鄭男經營的鹽酥鴨店，以「民眾黨台南市黨部特約商店」名義對外曝光優惠方案，而民眾黨台南黨部也曾在去年到店家拍攝宣傳，消息傳開引發軒然大波。

廣告 廣告

民眾黨台南市黨部昨晚發聲表示，對於此次交通事故造成無辜民眾不幸離世，黨部深感哀痛與遺憾，並向逝者家屬致上最深切的哀悼與慰問，盼家屬節哀、保重身心。不過，黨部也澄清，肇事者身分屬於「外部特約商家」，雙方合作內容僅限於提供黨員優惠方案，與民眾黨的黨務運作、組織或人員管理並無任何關聯。

針對外界將事件與政黨進行連結，民眾黨台南市黨部坦言，對事故的發生深表遺憾與不捨，更不忍見年輕生命的殞落，被有心人士作為攻擊政敵的政治操作工具，呼籲社會各界給予家屬更多體諒與空間，讓逝者安息。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

【看原文連結】