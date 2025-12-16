「名店老闆」酒駕撞死女清潔員！網怒洗版店家粉專

社會中心／李明融報導

台南安平昨天（16日）清晨清潔隊在收運垃圾時，突遭一輛高速行駛的賓士車追撞，導致一名23歲陳姓女清潔員被夾擊，當場慘死，肇事的48歲鄭姓駕駛被救出後酒測值高達0.97毫克，他還一度在現場辯稱自己沒有開車，讓現場民眾和家屬氣炸。鄭姓男子的身分也被起底，是一間鹽酥鴨店的老闆，事發後引發大批網友憤怒，湧入店家粉專、Google評論狂罵，粉專也緊急關閉。

23歲女清潔員遭「名店老闆」酒駕撞死！網怒洗版「鹽酥鴨店粉專」緊急關閉

鄭傳吉身分被起底是一間知名鹽酥鴨店老闆，酒駕撞上23歲女清潔員。（圖／翻攝畫面）台南市安平區16日清晨發生一起重大酒駕車禍，肇事的48歲駕駛鄭傳吉身分被起底是一間知名鹽酥鴨店老闆，當時他開著賓士車高速追撞路邊在運收的垃圾車，陳姓女清潔隊員為了確認民眾是否走到垃圾車後方確認，怎料下秒就被夾在兩車中間，下半身粉碎性骨折慘死，同樣在清潔公司任職的男友目睹全程，悲慟不已。鄭傳吉酒測值高達0.95毫克，肇事後不僅否認有喝酒，甚至還一度昏睡不省人事，直到當天下午才接受偵訊，檢方認為鄭男涉犯酒駕致死罪，且有逃亡之虞，已向台南法院聲請羈押。

肇事的48歲駕駛鄭傳吉身分被起底是一間知名鹽酥鴨店老闆，是當地的名店家。（圖／翻攝自Google Map）

網友灌爆店家粉專、Google評論，還將其改名。（圖／翻攝自Google Map）

鄭傳吉的鹽酥鴨店在安平是非常知名的店家，不少網友得知消息，又看到鄭傳吉肇事後的惡劣態度，紛紛湧入Google評論、臉書粉專狂灌負評，大罵「酒駕害死年輕生命」、「酒駕直接下架」、「喝酒不開車 不吃烤鴨」、「我好怕去那裡吃飯，會被老闆開車撞」，事後臉書粉專也緊急關閉，但網友怒氣未消，網友甚至將Google地標改成「台南安平酒駕待撞推薦｜殺人兇手酒駕駕酒酒鴨酒駕美食-XX總店」。目前詳細案發經過，仍待後續釐清。

《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

