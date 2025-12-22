名店遭控冬至賣「臭酸」湯圓 老闆：每天現做.願退費

宜蘭縣 / 綜合報導

昨（21）日是一年一度的冬至，許多民眾都會應景吃湯圓，但有民眾在羅東一間知名名店買冷凍湯圓，煮來吃時卻聞到陣陣酸味，上網發文還發現有不少苦主。對此，店家緊急發聲表示，自家產品都是新鮮現做的，沒有添加防腐劑，可能是不小心悶到才導致變質，若顧客有疑慮，願意全額退費。

濃郁香甜的紅豆湯，搭配上圓滾滾的湯圓，寒冷冬天來上一碗，暖心又暖胃，宜蘭有家知名湯圓店，曾因連蜜蜂都愛吃聲名大噪，但有顧客趁冬至應景買回家，卻聞到撲鼻酸味，當事顧客說：「晚上朋友來家裡用餐有跟我說，這家湯圓味道酸酸的我說真的嗎，後來我們就去開了我的湯圓去聞，喔真的是酸酸的欸。」

21日下午買的湯圓，當天竟然就飄出陣陣酸味，上網一問才發現，苦主不只有她，一天前店家的網路評論，就有不少顧客留下一星，控訴湯圓臭酸了，當事顧客說：「我朋友腸胃一個比較好一點他沒有拉肚子，可是其他社群的朋友，有一個好像跟我說他已經拉兩次了。」

招牌產品疑似出包，老闆緊急發聲，宜蘭羅東湯圓店老闆陳武助說：「我們每天現做，做的趕不上賣的速度，怎麼可能說(拿壞掉的賣)，可能(工作人員)不夠仔細，蒸完還不夠乾，就封起來，可能悶住壞掉。」

面對消費者質疑還有人拉肚子，掀起爭議，老闆雖表示會相信客人，也說只要認為產品有問題，都願意退換，至於是否真的有食安疑慮，衛生局已經立案調查，要釐清真相。

