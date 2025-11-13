名店遭質疑蒸籠發霉.蒸籠紙重複用？業者：皆清洗曬乾

高雄市 / 綜合報導

高雄光華夜市不少知名小吃，其中有一家開了40年的人氣麵食館，是不少饕客推薦的美食之一，不過，有網友PO文指稱，店家使用的蒸籠發霉，而且蒸籠紙疑似重複使用，對此，店家澄清，說蒸籠跟蒸籠紙使用過就會清洗並且曬乾，有的用久了會老舊變黑，可能因此看起來像發霉，將會陸續更換，衛生局也已經派員稽查。

業者林先生說：「這是湯包。」湯包蒸餃送上桌，客人立刻開吃，不管是蒸餃還是湯包，皮很Q裡頭的肉餡不少，這間是高雄市光華夜市，不少人推薦的人氣美食，只是近期有人錄下影片，影片中的蒸籠，外框黑黑的，部分還裂開了，底座的竹片鐵片也有黑點，當事網友PO文說，蒸籠發霉，蒸籠紙疑似也重複使用，覺得很噁心，針對網友的指控，老闆解釋，蒸籠絕對不是發霉。

記者VS.店家員工說：「舊的蒸籠會這樣黑黑的，那不是發霉啦。」店家員工說：「這個我們一向都會清洗(洗一洗)。」記者VS.店家員工說：「洗一洗再重複(晾乾)對。」老闆說，蒸籠都會清洗晾乾，不過有的是用久了變黑，不是發霉，蒸籠紙成本較貴，所以會重複使用。

業者林先生說：「紙偶而會換啦，不能說用一次就換啦，它那個耐用，我們都會清洗。」而衛生局得知，隨即派員到場稽查。高市衛生局稽查人員說：「上面其實有一點點湯。」

從環境蒸籠到蒸籠紙，全都查得仔細，針對缺失將依法裁 罰 。高市衛生局食品衛生科技正鄭慧君說：「重複使用內用收回之蒸籠紙，將依據『高雄市公共飲食場所衛生管理辦法』規定，裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。」

光華夜市40年美食名店，前總統陳水扁資深藝人陳美鳳，都曾造訪品嚐，卻被人PO文質疑不衛生，老闆強調會盡快改善問題，衛生局也將持續把關。

