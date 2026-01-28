名店陷厭童風暴...空間不能設限？孩子變問題？她曝憤怒根源：深層失落感被觸發了

甜甜圈內外用皆禁止12歲下兒童的規定，引發網路熱議。兒童示意圖。示意圖，取自Pixabay圖庫



台北市一名母親日前帶著6歲的兒子到知名甜甜圈店家買外帶，店家執意表示「不招待12歲以下小朋友」，遭網友痛批「厭童甜甜圈」。兩性作家、同時也是餐酒館經營者的愛鈴認為，真正引發衝突的，往往不是規定，而是「拒絕的姿態」。

愛鈴25日在臉書粉專「愛鈴Eileen」以「 3>空間的界線，是為了保持氛圍與節奏——如何在規矩與溫度之間做選擇？」為題發文，談論自己經營餐酒館一路走來的思考與選擇。

她說，3年前剛開酒吧時，禁止18歲以下入內，除了想守住安靜的節奏，也因多數品項皆為茶酒。隨著熟客結婚成家、成為父母，意識到「如果一個空間只容得下某一個人生階段，那它其實也在切斷關係的延續」。

於是，他們從2025年7月起取消年齡限制，轉型為「茶室餐酒館」的人文空間，新增無酒精茶飲與更多餐點並定期舉辦人文講座與文化展演。愛鈴說，這不是妥協，而是一個重新定義品牌價值的選擇。

禁止孩子進入，就等於厭童嗎？她不這麼認為，有些空間不適合喧鬧、有些場域不適合奔跑，限制的從來不是生命本身，而是行為與狀態。真正引發衝突的，也往往不是規定，而是「拒絕的姿態」。

愛鈴提到，許多家長的憤怒，並不只來自某一條規定，而是長期在公共空間中，被要求體諒、被要求配合，卻很少被真正接住需求的經驗。「當拒絕來得僵硬、缺乏脈絡，那些累積的疲憊與委屈，很容易在某一次衝突中被全部引爆」。觸發家長們的往往不只是當下的不便，而是一種更深層的失落感，彷彿在說：「你現在的生活狀態，不適合出現在這裡。」

愛鈴指出，在台灣的公共討論裡，孩子經常被視為「問題來源」，但她認為，真正的關鍵從來不在於年齡，而在於「大人是否願意一起承擔公共空間中的共處責任」，像他們開放全年齡入席時，同時清楚標示《入場規則》：請輕聲交談，維護品飲品質；若行為影響他人，我們會溫柔提醒，並保有請您離場的權利。

半年下來，她發現一個驚人的事實「孩子，其實是可以溝通的」，看到孩子練習控制音量，看到爸媽在孩子即將哭鬧前選擇離場，並欣慰在店裡得到了喘息空間。

愛鈴強調，設立規則並不是針對任何特定群體，而是為了讓每一位走進這個空間的人，都能在同一個節奏裡放慢下來。「真正成熟的空間，不是沒有界線，而是清楚知道——界線存在的目的，是讓彼此能好好共處」。

愛鈴：女性自媒體人，專注女性成長、關係與界線，開了一間可以喝茶、禁止搭訕的茶室餐酒館《西江水坊》，也創立全女社群《靈魂茶室》

