「名店鳳梨酥」進軍加拿大好市多！一票台灣人讚好吃：真的有古早味

美式賣場好市多提共各種食品，滿足民眾日常需求。一位男子近日在加拿大卡加利的好市多消費時發現，好市多竟然引進台灣知名百年餅店「舊振南」的鳳梨酥，一盒售價為26.99加拿大幣（約新台幣618元），貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「舊振南來到了加拿大」，從附圖可以看到，加拿大好市多的舊振南鳳梨酥，一盒售價26.99加拿大幣，店員為了推銷還舉辦試吃活動，希望能夠獲得會員青睞。

對此，許多網友紛紛回應，「哇塞」、「好吃」、「真的有古早味」、「什麼時候可以來紐西蘭」、「超好吃的」、「舊振南好吃」、「老實說，佳德的真的比較好吃，很酥脆又不硬，內餡不會甜死人」、「請問是哪一間店？」。

另外不少人討論定價是否合理，「算便宜吧，舊振南真的好貴」、「試吃了的確不錯，但如果用這個價格賣，老外應該比較難買下去」、「印象中加拿大標價是未稅價，結帳還要加上消費稅，各省稅率不一，5％－15％。不過加拿大銷售這價格還是算便宜」、「蠻合理的，運費成本還有材料，在台灣也不便宜但是好吃」、「記得去年台灣機場約550台幣」、「合理，加州可能更貴」、「很合理的價格」、「台灣12入，重量一樣35g，570元，加拿大18入，重量一樣35g，你覺得這樣價格有比台灣貴嗎？平均算下來，台灣還比較貴」。

