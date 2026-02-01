名店「提拉米蘇」又遭冒用！假「賣貨便」詐5萬

詐騙集團盯上超商賣貨便，利用帳號凍結老梗，誘騙受害人匯款認證，短短幾分鐘騙走五萬元。（圖／東森新聞）





想吃便宜提拉米蘇，小心被當肥羊宰！詐騙集團盯上超商賣貨便，利用帳號凍結老梗，誘騙受害人匯款認證，短短幾分鐘騙走五萬元。名店、客服通通是假的，帶您直擊這場一條龍式的連環騙局！

超商結合本身門市分布密集特性，推出的賣貨便服務，讓會員方便寄貨、取貨，但也因此被詐團盯上。假冒知名店家「提拉米蘇」，在社群媒體上推優惠，加line下單，又說受害人未實名認證，導致假賣家帳號凍結，接著陸續提供假的賣貨便官方、假金融單位客服，一步步騙走受害人5萬元。

厚厚一層鮮奶油，搭配咖啡沾濕的蛋糕片，層層疊加最上層，再灑滿可可粉，這是從花蓮起家的知名蛋糕店提拉米蘇。但近期卻在網路上，不斷遭到詐騙集團冒名，還有人因此上當受騙。

甜甜一顆提拉米蘇要價300元，就有詐團假冒成店家推出優惠只要89元，受害人心想頂多就被騙89元，沒想到步步踏入對方的陷阱，被騙走了5萬元。

受害人先是在社群媒體Threads上看到優惠活動，加了留言區的LINE帳號。假賣家給了與賣貨便網頁相似的不明連結，會跳出交易失敗，需要實名認證。正當受害人還一頭霧水時，對方又說因為受害人導致自己帳戶被凍結，讓受害人感到抱歉，也開始被牽著走。

接著假賣家又提供，假的賣貨便官方帳號，聲稱協助實名認證，再提供一名假的金融單位客服。跟著對方指示，輸入付款碼、驗證碼，5萬塊也因此不翼而飛。詐騙猖獗，不只當事店家，在官網附上告示，要支持者多加小心避免上當。

提拉米蘇總店：「販售的部分，只有官網上面做支付，還有現場購買，其他都沒有，不會再給第三方做認證或是支付。」

而賣貨便詐騙，光是去年就發生817起，賣貨便也增加防詐機制，只要註冊為會員，首次登入也會強制性填寫問卷，確定會員了解常見的詐騙內容後，填寫資料也要看完相關規定，並且觀看完防詐影片，才能使用帳號進行交易。網購方便但下單前，別忘了再度確認，是否為釣魚網站才不會一步步，掉入誘餌。

