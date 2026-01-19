名店「沒營業門沒鎖」吞1星負評 業者再發文嘆「兩難」

▲ 圖／翻攝餐廳粉專

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

高雄一間知名餐廳近日遭留1星負評，被指營業時間卻沒有人在店裡。對此，業者回應是同仁過世，員工集體參加喪禮哀悼，日前也有提前公告，反擊此評論，掀起網上熱議。事隔幾天，業者再發文曝心聲，直呼兩難。

一名顧客日前到該店的Google評論寫下「大門可進卻沒人招呼，廚房也不見熱氣，是怎樣？到底開不開店啊？」並給出一星評價。老闆則回應，當天員工集體參加離世同仁喪禮，且早已在官方社群公布暫停營業通知，直呼「我們被闖空門都沒那麼生氣了，你們也別生氣了好嗎？」

業者也轉貼至官方threads上發文表示，「希望多點尊重，我們每個同仁夥伴都只是出來討口飯吃，可能你也有你的不愉快。留這種言的第一次被我們公開，因為不該吞的，我們是不會吞的，站在別人角度想一下可能會看見更多事情，世界不是圍著你轉的，至於我們不給訂位的原因，我們已經說明過了，我就不多贅述」。

事件爆出後，掀起熱議，有人支持業者，也有人認為該名顧客說大門可進卻沒有人，那麼業者有鎖門嗎？如果是營業場所，卻沒有鎖門或張貼公告，也不該說對方闖空門。對此，業者表示兩難，「就像我們說的，很多角度不是每個人能理解」，透露當天還是有廠商需要送貨，不希望食材就這樣曝曬在外面，畢竟是食安上的問題，重申只是希望大家多用不同角度看待事情。





