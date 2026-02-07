名店「驊哥電腦」驚傳倒閉？網揭欠款超過1千萬、員工全遭資遣

生活中心／李紹宏報導

知名網路客製化筆電通路「驊哥電腦」近日深陷營運風暴！社群平台Threads與臉書社團瘋傳該店家疑似惡性倒閉，不僅傳出已資遣全數員工，更被爆出積欠代理商高達新台幣1000萬元的貨款。目前該公司官網的筆電商品幾乎全數下架，僅剩少量配件，引發消費者與網友高度關注。

網路知名客製化筆電商家「驊哥電腦」驚傳倒閉，積欠1000萬貸款。（圖／翻攝自驊哥電腦臉書）

根據Threads流傳的對話截圖，有網友透露，驊哥電腦內部已完成裁員作業，目前整間公司據傳「只剩下老闆一人」。爆料更指出，該公司因經營不善，尚有逾千萬元的貨款未付清，面對代理商追債疑似採取消極態度。

實際檢視「驊哥電腦」官方網站，過往主打的各大品牌客製化筆電已全數顯示「缺貨」或「售完」，目前架上僅存防護貼、滑鼠及防毒軟體等周邊產品。

驊哥電腦官網的產品，大多數已經呈現售完狀態。（圖／翻攝自驊哥電腦官網）

而根據驊哥電腦的臉書粉專最新一則貼文，在1月29日，內容為販售清庫存的電腦椅，隨後便未再更新。網友留言，質疑「要跑路了嗎？」、「難怪現在官網什麼都買不到」，甚至有消費者擔心已下單的商品能否順利出貨或售後維護。

截至目前為止，針對外界的種種指控與傳聞，驊哥電腦負責人尚未對外發表任何正式聲明。

