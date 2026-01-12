名廚也遭詐騙盯上！《黑白大廚》安成宰證實餐券遭偽造 急籲別上當

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

Netflix 熱門烹飪綜藝《黑白大廚》第二季評審、米其林三星主廚安成宰，近日親自出面揭露詐騙事件。他於1月10日在社群平台發文指出，有不法人士偽造其首爾餐廳「Mosu Seoul」的餐廳代金券對外販售，強調餐廳從未發行此類餐券，呼籲消費者提高警覺，避免受騙。

安成宰發文指出，有不法人士偽造其首爾餐廳「Mosu Seoul」的餐廳代金券對外販售，強調餐廳從未發行此類餐券。（圖／翻攝@mosuseoul IG）

據韓媒《中央日報》報導，安成宰當天在Instagram 限時動態中，直接公開一張標有「Mosu Seoul」字樣的假代金券照片，並嚴正澄清：「Mosu不會發放這樣的餐券，希望大家不要再上當受騙。」他也提醒民眾，對於來路不明的訂位資訊或票券販售務必提高警覺。

報導指出，該張偽造代金券不僅標註具體用餐日期與時間（1月24日晚間7點），還仿冒安成宰的英文姓名與手寫簽名，外觀相當逼真。先前更傳出，有人在二手交易平台以高價兜售類似餐券，疑似藉名廚名氣牟取不法利益。

事實上，這並非 Mosu Seoul 首次成為詐騙目標。餐廳去年3月曾遭詐騙集團冒充電信公司人員，以「附近發生火災」為由誘騙轉接電話，再向顧客謊稱需「預付餐費」進行詐財。餐廳事後已報警處理，並再次重申，官方訂位流程不會要求顧客私下轉帳或購買任何代金券，提醒民眾務必透過正式管道訂位，以保障自身權益。

