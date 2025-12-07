名廚古錐師痛失愛女5年 拆掉「唯一回憶」淚崩：心像被割開

名廚「古錐師」郭主義近來親手拆除與亡女曾經營的烤肉攤位。(圖／蘇蔓攝)

名廚「古錐師」郭主義，曾是節目《型男大主廚》固定班底，2020年目睹女兒在家輕生，喪女之痛讓他悲痛欲絕，有段時間完全走不出陰霾，他近來作出一項艱難決定，就是親手拆除父女倆過去一起經營的烤肉攤位，讓大批網友感到不捨及心疼。

郭主義在臉書PO出烤肉攤位遭拆除，由大卡車運走的照片，他悲痛表示這是和逝世的女兒唯一的回憶，回想起拆除的過程，「看著鐵架一根根倒下，心裡像被割開一樣，痛得一直在流血，不捨的情緒瞬間湧上胸口，我也忍不住哭了」，情緒會如此激動，郭主義強調這是父女倆一起奮鬥的地方，有著兩人打拚時的汗水與笑容，更是女兒在人世間時努力追夢的見證。

郭主義在節目上提及逝世的愛女忍不住落淚。（圖／和展影視提供）

郭主義表示畫面歷歷在目，身為父親而言，絕對不可能忘記任何一段回憶，雖然攤位遭到拆除，他認為並非宣告結束，目前唯一希望的事情，就是女兒能在另外一個世界沒有辛苦及煩惱，而是擁有幸福與快樂，接著強調：「這一段回憶，我會永遠收在心裡，永遠做她最驕傲的爸爸」。

PO文曝光後，讓不少網友留言慰問：「相信你的女兒會永遠以你為傲」、「相信她在天上永遠守護著您」、「她在天上會知道你所做的一切」、「跨過去，不是結束了，是放下了」、「愛永遠都在，師傅加油」。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

